مشاهدة مباراة المصري وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس الرابطة

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة المصري وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس الرابطة ، بث مباشر مباراة المصري وسيراميكا.. يواجه نادي المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، في نهائي كأس الرابطة المحترفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة المصري وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس الرابطة، جمهور الكرة المصرية يترقب مواجهة شيقة بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية للأندية، وذلك اليوم السبت 22 يوليو 2023 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يسعى المصري إلى تحقيق الفوز في مباراته ضد سيراميكا، بهدف العودة إلى منصات التتويج بعد غياب دام 25 عامًا، عندما فاز في بطولة كأس مصر في عام 1998.

سيكون لدى الفريق المصري حافزًا كبيرًا للفوز في المباراة القادمة من أجل تحقيق أول انتصار له في الموسم الحالي ضد فريق سيراميكا. وذلك بعد مواجهة المنافس مرتين حتى الآن في بطولة الدوري المصري، حيث نجح سيراميكا في الفوز في المباراتين بثلاثة أهداف نظيفة في كل مرة.

موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية

تقام مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية

تنقل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية، عبر قنوات أون تايم سبورتس.

مشوار المصرى في كأس الرابطة 2023

بدأ مشوار اللاعب المصري في البطولة من مرحلة ربع النهائي بعد أن اعتذر الأهلي عن المواجهة في دور الـ 16.

تمكن الفريق من الفوز على الإسماعيلي بنتيجة صفر مقابلهدفين، سجلهما رجب عمران وعبده يحيى في الدقيقتين 8 و73 من اللقاء الذي قام بتحكيمه الحكم خالد الغندور.

في مرحلة نصف النهائي، حقق المصري الفوز على فيوتشر الحامل للقب بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم محمد الحنفي بالتعادل دون أهداف.

مشوار سيراميكا في كأس الرابطة 2023

كليوباترا كانت تبدأ رحلتها في البطولة من دور الـ16، حيث فازت على سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم محجوب بالتعادل 1-1. سجل محمد إبراهيم هدفًا لكليوباترا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وتعادل بركات حجاج لسموحة في الدقيقة 15. سيراميكا كليوباترا تمكنت من التقدم في النتيجة والفوز بالمباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا

فاز نادي سيراميكا كليوباترا في ربع نهائي المباراة على نادي البنك الأهلي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2. قام بتحكيم المباراة الحكم إبراهيم محمد. تقدم لاعب البنك الأهلي إسلام جابر بتسجيل هدف في الدقيقة 20، وقد رد نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين سجلهما محمد إبراهيم وصلاح محسن في الدقيقتين 44 و45 على التوالي. تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 70 بفضل هدف كريم بامبو. شهدت المباراة طرد سعيدو سيمبوري، مدافع البنك الأهلي، في الدقيقة 40.

فاز فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي على فريق الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم وائل فرحان بالتعادل دون أهداف.