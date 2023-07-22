يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة ، التقى المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في مناسبتين هذا الموسم، وكلاهما في بطولة الدوري الممتاز، حيث تفوق سيراميكا في المباراتين بنتيجة واحدة 3-0، سجل ثلاثية الذهاب ميدو جابر وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان، وعاد الأخير ليحرز ثنائية في لقاء الدور الثاني بالإضافة لهدف عكسي.

بث مباشر مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.. ستواجه النادي المصري البورسعيدي فريق سيراميكا كليوباترا في يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، في المباراة النهائية لكأس الرابطة المحترفة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

في هذا الموسم، التقى نادي المصري البورسعيدي مع نادي سيراميكا كليوباترا مرتين في بطولة الدوري الممتاز. وفي كل مناسبة، تفوق سيراميكا على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0. في المباراة الأولى، سجل ميدو جابر وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان الأهداف الثلاثة. وفي اللقاء الثاني، سجل أحمد ياسر ريان هدفين بالإضافة إلى هدف عكسي.

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا بث مباشر

في نصف نهائي البطولة، تمكن فريق المصري البورسعيدي من إزاحة حامل لقب كأس الرابطة بعد أن فاز عليه في ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

تكررت النتيجة في ملعب القاهرة الدولي في الدور نصف النهائي الثاني، حيث اجتمع فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق الاتحاد السكندري، وانتهت المباراة بفوز رجال المدرب الحالي أيمن الرمادي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

في آخر مباراة لنادي سيراميكا في بطولة الدوري المصري الممتاز، حدثت أمام فريق إنبي في يوم 15 يوليو الحالي وتعرض النادي للهزيمة بفارق هدف وحيد دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف بتوقيع اللاعب أحمد العجوز.

تشابهت مواقف فريق المصري مع فريق سيراميكا، حيث تعرض أبناء بورسعيد للهزيمة في آخر مباراة لعبوها قبل نهائي كأس الرابطة، حيث سجل محمود عبد الحليم هدفًا وحيدًا بصالحهم.

بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا

وتقدم بوابة بوابة الفجر خدمة خاصة لمتابعيها بث مباشر مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المحترفة، والمقرر إقامتها اليوم السبت 22 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

كان المصري البورسعيدي قد وصل للمباراة الختامية بعد الانتصار على فيوتشر بطل النسخة الماضية بركلات الترجيح 3/1 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وأنهى الفريق البورسعيدي تحضيراته لهذه المباراة بتركيز تام وبشكل قوي، حيث يرغب في تقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف الفوز لاعتلاء منصات التتويج وحصد اللقب لأول مرة.

وفي نفس السياق، وصل سيراميكا كليوباترا لهذا الدور عقب الانتصار على الاتحاد السكنردي بركلات الترجيح 4/3 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي بدور نصف النهائي.

وحضر سيراميكا كليوباترا للمباراة التي لا تقبل القسمة على إثنين بشكل قوي وجهد كبير، حيث يرغب في الفوز من أ<ل حصد اللقب الأول في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا اليوم في نهائي كأس الرابطة المصرية 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا اليوم في نهائي كأس الرابطة المصرية 2023، تنقل قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات كأس الرابطة وكافة المباريات المحلية للأندية بشكل حصري ومجاني على قنواتها، لذا سنقدم لكم تردد قناة ONTime Sports 1 الناقلة لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا

تردد قناة ONTime Sports 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

حكم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا اليوم في نهائي كأس الرابطة 2023

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا اليوم في نهائي كأس الرابطة 2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا