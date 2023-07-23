بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت ، يخوض فريق بيراميدز الأول لكرة القدم مواجهة مع فريق الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 23-7-2023، على أرض ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي.

يلعب الأهلي المباراة بعد أن حصل رسميًا على لقبه الـ43 في تاريخه الكروي في الدوري الممتاز، بعد أن فقده في المواسم الماضية لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وبحثًا عن المزيد من الإنجازات، يعمل النادي الأهلي على استمرار تحقيق الأرقام القياسية وعدم الرضا بالفوز بالبطولة فقط، بل أيضًا يسعى لتحقيق سلسلة انتصارات متواصلة والوصول إلى دوري اللاهزيمة، ويسعى أيضًا لمعادلة الرقم التاريخي للمدرب حسام البدري الذي قاد الفريق للفوز بالبطولة دون تلقي أي هزيمة في موسم 2017.

في الوقت نفسه، تضع بيراميدز آمالها في تحقيق أول هزيمة للفريق البطل وتشويش احتفالات الأهلاويين، بعد أن نجحت في تأمين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري وضمان مشاركتها لأول مرة في تاريخها في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

حقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على فريق طلائع الجيش بنتيجة 4-2، حيث سجل عبدالله مجدى هدفين وسجل محمود فتح الله هدفًا ذاتيًا لصالح طلائع الجيش. وأضاف محمود صابر هدفًا لصالح بيراميدز. بينما سجل اللاعبين العسكريين عربى بدر وأحمد أيمن منصور هدفي الفريق.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة بعد خوض 32 مباراة. تبقى له مقابلتين أمام بيراميدز والمصري البورسعيدي، وهناك فرصة مناسبة لفريق المدرب السويسري "كولر" للوصول إلى 88 نقطة مع نهاية الدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري اليوم الأحد 23 يوليو 2023

تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة- مصر- مكة- السعودية، 9.30 مساء بتوقيت دبي- أبوظبي- الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة بيراميدز ضد الأهلي اليوم في الدوري

مجموعة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتخصص قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز على الهواء مباشرة عبر البثين الفضائي والأرض، بالإضافة إلى تقديم خدمة بث مباشر عبر حساب القناة الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي استعداده لمباراة بيراميدز، مساء السبت الماضي، وعاد الفريق لمواصلة التدريبات بعد حصوله على راحة يوم الجمعة، وقد قام المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر بإلقاء محاضرة للاعبين بهدف مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بخطة الاستعداد والتجهيز للمواجهة.

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر ( اضغط هنا )

وبدأت التمارين بتنفيذ تمارين بدنية وفقًا لبرنامج التدريب الذي يهدف إلى الاستعداد للمباراة، فيما خاض حراس الفريق المدربين تحت إشراف ميشيل يانكون مرانًا قويًّا.

تعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ثم تسلم الفريق درع بطولة الدوري التي فاز بها.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز اليوم

من المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- على معلول.

الوسط: اليو ديانج- محمد مجدي أفشة- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود عبدالمنعم كهربا.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي اليوم

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد حمدي.

الوسط: أحمد توفيق- محمود صابر- أوجو صامويل.

الهجوم: مصطفى فتحي- إبراهيم عادل- فخري لاكاي.

بطاقة مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري اليوم الأحد 23-7-2023