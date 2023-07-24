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بكام النهاردة؟.. سعر الدولار اليوم بعد الإجازة

الاقتصاد
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

هدأت اسعار الدولار اليوم الإثنين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بعد عودة البنوك لعملها وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم الاثنين حسب ما تم نشره في شاشات التداول اللحظي بالبنوك 

وتستعرض الفجر سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 علي هذا النحو 

 

سعر الدولار اليوم 

أسعار الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر

 سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 24 يوليو 2023  بالسوق السوداء نحو 38.00 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 7.22 جنيه ونحو 39.00 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 8.22 جنيه.

 

اقرا ايضا عبر موقعنا.. لينك مباشر  نتيجة الثانوية العامة 2023 | بوابة الفجر (elfagr.org)

 

 

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

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قرار مرتقب من الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.. هل سيخفض سعر الفائدة ؟

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سعر الدولار اليوم قبل استئناف عمل البنوك غدا

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم  في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

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