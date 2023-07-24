استقرار السعر

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك ومكاتب الصرافة، استقر سعر الدولار اليوم، تزامنًا مع أول أيام عودة العمل للبنوك بعد انتهاء العطلة الرسمية، حيث شهد سعر الدولار اليوم، استقرارًا ملحوظًا في البنوك ومكاتب الصرافة، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي..



سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك ومكاتب الصرافة



سعر الدولار اليوم، تقدم جريدة" الفجر"، خدمة لقرائها بنشر سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك ومكاتب الصرافة، والذي جاء على النحو التالي..



سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى السوق السوداء

سعر الدولار فى السوق السوداء، اليوم الاثنين، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، في مستهل التعاملات اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، فثبت سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم عند 36 جنيهًا، بعد أن كان وصل سعر الدولار فى السوق السوداء اليومين الماضيين إلى نحو 38 جنيهًا، بعد أن كان يصل سعر الدولار في السوق السوداء الشهور الماضية، إلى 42 في السوق السوداء الموازية

الدولار فى السوق السوداء اليوم

سعر الدولار فى السوق السوداء، تراوح سعر الدولار فى السوق السوداء، اليوم ما بين 35 إلى 36 جنيهًا، بعدما كان يسجل سعر الدولار فى السوق السوداء الموازية نحو 42 جنيه على مدار الشهور الماضية، ولكن استقر سعر الدولار فى السوق السوداء، بعد تدخل الحكومة فى تحديد سعر الصرف.