الإعدام لقاتل زوج طليقته في الإسكندرية

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، باجماع الآراء بالإعدام شنقا، للمتهم "ى.م.م"، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.م.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4873 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه فى أحد مناطق دائرة القسم والمتهم مرتكب الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهم " ى.م.م" موظف خدمات، قد ارتكب واقعة قتل المجنى عليه "م.م.ع"، بسبب خلافات سابقة بينهم، وهدد المتهم من قبل المجنى عليه عدة مرات بإزهاق روحه، بسبب أن المجنى عليه قد تزوج من طليقته، وبعد فترة حاول المتهم ردها إلى عصمته مرة اخرى، وعقد المتهم العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بأن استدرجه إلى مكان نائى، بمنطقة العجمى، لأنها تلك الخلافات وتعدى عليه بسلاح أبيض سكين بعدة طعنات متفرقة من جسده، ثم قام بضربه على رأسه بقطعة رخام عدة مرات حتى توفى، وحفر له مكان فى الرمال ودفنه، وتركه وفر هاربا، وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة تولت التحقيقات، التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتى استمعت إلى ضابط التحريات فى الواقعة، والذى أكدا أنه لا وجود دفاع شرعى من قبل المتهم، وكذلك استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى، الذى أكد أن الاصابات الطعنية والقطع بمستوى الحواف بالرئة والنزيف الدموى وكذلك تهشم الجمجمة، أن كل منهما كاف فى حد ذاته وبمفردة أن يحدث الوفاة، وبناء عليه قررت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمها بالاعدام علي المتهم.

الاسكندرية الإعدام شنقا واقعة قتل العثور على جثة المستشار محمد عبد الحميد الخولي بسبب خلافات محكمة جنايات الإسكندرية
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