مشاهدة مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 وي سيما الاولي مترجمة كاملة HD (قصة عشق) Ruhun Duymaz،"Mansil doun an tashur" is a new Turkish summer series starring Burcu Ozberk and Şukru Özyildiz،المسلسل هو من إنتاج شركة O3 Medya وسيتم عرضه على قناة فوكس التركية. في هذا السياق، سنعرض القصة، الأبطال، فريق العمل، وأهم المعلومات المتعلقة بالمسلسل.

أبطال مسلسل دون أن تشعر

بوردو اوزبيرك

شوكرو اوزيلديز

أصلي سومين

اوغرول توريل

شيهسوفار اكتاش

زحل غينجير

فريق عمل مسلسل دون أن تشعر

مخرج المسلسل

ايتاش شيشيك ومن أهم أعماله:

نبضات قلب

أمل واحد يكفي

الطائر المبكر

البراءة

الدكتور المعجزة

ابتسم لقدرك

الفخ

كاتبة المسلسل

عائشة كوتلو ومن اعمالها:

الطائر المبكر

انت اطرق بابي

أجمل منك

تم ترقية أونور، عميل استخبارات ناجح، إلى رئيس قسم في سن مبكرة. يقوم أونور بمطاردة جيفان، صاحب أكبر شركة للمجوهرات في تركيا والذي يستخدمها كغطاء لأعماله القذرة، حيث يكون في الأصل صاحبًا لمنظمة إجرامية في تركيا. يعلم أونور أن جيفان يحتفظ بوثائق تتعلق بأنشطته غير القانونية في خزنة منزله، لذا سيقرر أونور التقرب من شقيقة جيفان (هلال) ليتمكن من دخول منزلهم والحصول على الوثائق في ليلة خطبته. ومع ذلك، ستتحول جميع خططه رأسًا على عقب عندما يلتقي بإيجا، صديقة هلال المقربة.

شاهد وحمل المسلسل التركي دراما "دون أن تشعر" الحلقة الأولى كاملة بجودة عالية عبر الإنترنت. تدور أحداث المسلسل حول علم أونور بوجود وثائق تتعلق بأنشطته غير القانونية في خزنة منزل جيفان. لذلك يقرر أونور الارتباط بشقيقة جيفان هلال، ليتمكن من دخول منزلهم كما يحب والحصول على الوثائق في ليلة خطوبته. ومع ذلك، ستنقلب جميع خططه رأسًا على عقب عندما يلتقي بصديقة هلال القريبة بايغه. استمتع بمشاهدة مسلسل "دون أن تشعر" الموسم الأول الحلقة الأولى كاملة حصريًا على موقع فيديو لاروزا.