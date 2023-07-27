ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية «برقم الجلوس» (بالرابط)

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية «برقم الجلوس» (بالرابط)، من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في هذا الأسبوع، بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب في الكنترول على مستوى الجمهورية. ومن الملاحظ أن البحث عن نتيجة الشهادة الأزهرية يزداد يومًا بعد يوم، ترقبًا لإعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وحرصًا من بوابة الفجر على تلبية اهتمامات الطلاب، نقدم طريقة البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية باستخدام الاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما نقدم أيضًا تفاصيل توقعات التنسيق للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة عبر إدخال رقم الجلوس الخاص بهم على بوابة الأزهر الإلكترونية، وبعد الإعلان الرسمي، سيتم الكشف تفاصيل الدرجات المحصل عليها في جميع المواد، بالإضافة إلى معدل الطالب في الثانوية الأزهرية 2023.

يُنتظر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 خلال هذا الأسبوع، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في الكنترول على مستوى الجمهورية، ومن الملاحظ أن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يترقبون الإعلان عن النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، مما يزيد من عمليات البحث عنها عبر المحركات البحثية.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

بمجرد الانتهاء من رصد درجات الطلاب، يتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من قِبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بالنيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، قبل أن يتم إتاحة نتيجة الشهادة الثانوية عبر بوابة الأزهر الشريف بعد بضع ساعات من الإعلان الرسمي. ولتسهيل عملية البحث عن النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور البحث عنها باستخدام الاسم على بوابة الأزهر الشريف.

أوائل الثانوية الأزهرية

يعقد الأزهر الشريف مؤتمرًا خاصًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وتكريم أوائل الثانوية، حيث كان الدكتور أحمد الطيب يعتاد الاتصال شخصيًا بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم وتشجيعهم، وحث الآخرين من المراحل المختلفة على الاجتهاد للوصول إلى أعلى الدرجات.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات الخاصة بالشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023، نحو 141.509 طالبًا وطالبة، حيث تم توزيعهم على القسمين العلمي والأدبي، حيث بلغ عدد طلاب القسم العلمي 50.738 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على 27.435 طالبًا و23.303 طالبة، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 90.771 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على 56.287 طالبًا و34.484 طالبة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية خلال المؤتمر، وسيتم بعد ذلك إتاحة نتيجة الشهادة الثانوية عبر بوابة الأزهر الشريف. ولتسهيل عملية البحث عن النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور البحث عنها باستخدام الاسم على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

وتتيح بوابة الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس كل عام في موعدها المحدد، عبر رابط مباشر وخطوات سهلة.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 اتبع الخطوات التالية:

ادخل على بوابة الأزهر الالكترونية من هــــنـــــا.

اختر "خدمات الأزهر الشريف".

اضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022/2023".

اكتب الرقم القومي ورقم الجلوس.

اختر السنة الدراسية والفرع العلمي أو الأدبي.

اضغط "استعلام" وستظهر النتيجة.

من المهم الإشارة إلى أن النتيجة المنشورة على موقع بوابة الأزهر الشريف تعد استرشادية فقط، وعلى الطالب التوجه إلى المعهد الأزهري التابع له للحصول على شهادة النجاح كمستند أساسي للتقدم للكليات في العام الدراسي الجديد. لذلك، يتوجب على الطلاب وأولياء الأمور الحرص على الحصول على الشهادة الرسمية من المعهد التابع لهم. ويجب أن يتم الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدام النتيجة المنشورة على موقع بوابة الأزهر الشريف كبديل لشهادة النجاح الرسمية.

بوابة الأزهر

توفر بوابة الأزهر الشريف العديد من الخدمات المتنوعة للطلاب المصريين والعرب الأجانب الذين يدرسون في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر. بالإضافة إلى ذلك، توفر البوابة خدمات عامة خاصة بمجمع البحوث الإسلامية ومركز الفتوى والجامع الأزهر. كما تتوفر البوابة بلغات مختلفة لتلبية احتياجات الطلاب الأجانب.



ومن بين الخدمات التي توفرها بوابة الأزهر الشريف: الاستعلام عن النتائج الدراسية وجداول الامتحانات، والتسجيل في المقررات الدراسية، والحصول على المواد الدراسية والكتب الإلكترونية، والتواصل مع الأساتذة والموظفين، والحصول على المعلومات العامة حول الجامعة والمعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الفتوى والجامع الأزهر.

وتعد بوابة الأزهر الشريف واحدة من الوسائل الرئيسية التي يتم من خلالها توفير الخدمات الإلكترونية للطلاب، وتعد هذه الخدمات ضرورية لتسهيل العملية التعليمية وتوفير الوقت والجهد للطلاب والموظفين.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية

يتابع طلاب الشهادة الأزهرية توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023-2024 لجامعة الأزهر الشريف، حيث من المتوقع أن يقبل القسم العلمي كحد أدنى لكلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة الطلاب الحاصلين على 97.6% والصيدلة 95 %، وطب الأسنان 96.5%.

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبد الله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبد الرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار (معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ) بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر (معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة آية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، (معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.

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