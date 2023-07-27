بث مباشر مؤتمر الأزهر الشريف للإعلان عن (رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2023) احصل على نتيجتك من هنا

بث مباشر مؤتمر الأزهر الشريف للإعلان عن (رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2023) احصل على نتيجتك من هنا،سيعقد الأزهر الشريف اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م. سيقوم بإعتماد النتيجة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

بث مباشر مؤتمر الأزهر الشريف للإعلان عن (رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2023) وسينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، وسيتم بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي. وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها، وهي: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، بالإضافة إلى النسب النهائية للنجاح، ونسب النجاح لكل قسم منها. كما سيتم تقديم إحصاءات وأرقام حول جميع ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بما في ذلك مواعيد الطعون وكيفية الحصول على النتيجة.

ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر الصحفي فرصة للإعلان عن التفاصيل الكاملة لنتائج الشهادة الثانوية الأزهرية، وسيسعد العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالحصول على هذه المعلومات الهامة لمستقبلهم الأكاديمي.

بث مباشر مؤتمر الأزهر الشريف للإعلان عن (رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2023) احصل على نتيجتك من هنا

بث مباشر مؤتمر الأزهر الشريف للإعلان عن (رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2023) احصل على نتيجتك من هنا

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الأربعاء، اتصالات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم في الامتحانات. وأعرب فضيلته خلال هذه الاتصالات عن تقديره الكبير لأسر الطلاب على جهودهم الكبيرة في تشجيع ومساعدة أبنائهم على التفوق وتحقيق نتائج مميزة في الامتحانات. كما أعرب عن تمنياته لهم بمزيدٍ من التفوق والنجاح في المراحل الجامعية.

بث مباشر مؤتمر الأزهر الشريف للإعلان عن (رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2023) ويأتي هذا التصرف الكريم من فضيلة الإمام الأكبر، كتقليدٍ عريق في الأزهر الشريف، حيث يهتم الأزهر بتكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة في التحصيل العلمي. وتعد هذه الخطوة من فضيلة الإمام الأكبر دليلًا على اهتمام الأزهر بطلابه ودعمهم، وتشجيعهم على تحقيق أفضل النتائج في دراستهم.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبد الله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.

رابط الحصول علي النتيجة عبر بوابة الازهر الالكترونية

للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 اتبع الخطوات البسيطة التالية..

اولًأ: قم بالدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

بعد ذلك اضغط على خدمات الأزهر الشريف.

ثم قم بإختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

بعد ذلك قم بتحديد العام الدراسي 2022/2023.

ثم اكتب رقمك القومي رقم جلوسك.

في النهاية: اضغط علي “بحث”.

مواد الثانوية الأزهرية أدبي

ونستعرض في السطور التالية مواد الثانوية الأزهرية أدبي، والتي تنقسم إلى 3 أقسام بمجموع نهائي يصل إلى 630 درجة، وإليكم أقسام مواد شعبة أدبي أزهري:

المواد الشرعية

تتضمن المواد الشرعية 4 مواد بمجموع 210 درجات وهي تكون كالآتي:

القرآن الكريم 40 درجة

الفقة 40 درجة

التوحيد 40 درجة

الحديث 50 درجة.

المواد العربية

أما المواد العربية تتضمن 5 مواد فرعية، بمجموع كلي يصل إلى 200 درجة، وتكون كالآتي:

النحو 40 درجة

الصرف 40 درجة

الإنشاء 40 درجة

البلاغة 40 درجة

الأدب والنصوص 40 درجة

المواد الثقافية

في حين تتضمن المواد الثقافية نحو 5 مواد فرعية بمجموع يصل إلى 220 درجة، وتكون مقسمة كالآتي: