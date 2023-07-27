أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.64 دولار.