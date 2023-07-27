حصرياً .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وخطوات الاستعلام

حصريًا.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وخطوات الاستعلام، من المتوقع أن يعلن الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ينتظر الطلاب الصف الثالث الثانوي بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر الرابط الرسمي للأزهر الإلكترونية، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي تتيح للطلاب الوصول إلى صفحة النتائج بسهولة ويسر، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأزهر الشريف على تسهيل الإجراءات الإدارية للطلاب، وتوفير قنوات تواصل مباشرة معهم، بهدف تحقيق سهولة ويسر في الحصول على النتائج وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطلاب في مرحلتهم الدراسية المهمة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

من المقرر أن يعقد الأزهر الشريف اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، وسيتم تقديم إحصاءات وأرقام حول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بالإضافة إلى شرح كيفية الحصول على النتيجة ومواعيد الطعون لمن يرغب في ذلك، ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الأزهر الشريف على توفير الدعم والمساندة الكاملة للطلاب، وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، وتقديم كل ما يحتاجونه للوصول إلى نتائجهم بكل يسر وسهولة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف رسميا بعد ساعات، من خلال هذا الرابط، وهو الرابط الرسمي لنتيجة الثالث الثانوي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، واتباع الخطوات التالية:

اختيار الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023

إدخال الرقم القومي للطلاب المصريين أو رقم جواز السفر لطلاب البعوث

الضغط على استعلام وستظهر النتيجة رسميا كاملة فور اعتمادها.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم من خلال المعهد الأزهري الذي يدرسون به، حيث يتاح لهم سحب الملف الخاص بهم والحصول على شهادة إتمام الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023، وذلك تمهيدا للتقديم في تنسيق الكليات 2023 للأزهر بعد بدء التقديم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان اليوم عن كيفية التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وسيتم الإعلان عن نسب النجاح وكل التفاصيل المتعلقة بهذه النتائج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الأزهر الشريف على توفير كافة الخدمات اللازمة للطلاب، وتيسير الإجراءات الإدارية لهم، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم خلال مرحلتهم الدراسية المهمة.

ويعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وإمكانية التظلم عليها أحد أهم الأحداث الدراسية في العام، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج والتعرف على مستواهم الدراسي ونسب النجاح، وهو ما يمكنهم من اتخاذ الخطوات اللازمة لمستقبلهم الدراسي.

تلقى أوائل الثانوية الأزهرية 2023 تهاني الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث قام بالاتصال بهم عبر الهاتف مساء أمس، وذلك بعد إعلان المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023.

وتصدرت أسماء عبدالله السماحي من معهد فتيات أبوزيادة بكفر الشيخ، وحبيبة السيد خليفة من معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ، وعصام هلال الحريري من معهد العامرية بالغربية، قائمة الأوائل في القسم العلمي بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

وتعد هذه الإنجازات الرائعة لأوائل الثانوية الأزهرية 2023 نتيجة جهودهم واجتهادهم الذي أثمر عن تفوقهم في هذه المرحلة الحاسمة في مسيرتهم الدراسية، وتأتي هذه النتائج الرائعة كمصدر فخر واعتزاز لأسرهم وللمجتمع بأسره.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023.. المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، والمركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023.. المركز الأول للمكفوفين الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبومندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، والمركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%.، في المركز الرابع لطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، والمركز الخامس الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) بنسبة 90%.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستتيح بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 رسميا فور اعتمادها وإعلانها خلال ساعات قليلة.

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