حصري الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علي موقع الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يترقبها الآن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خصوصًا بعد إثارة الجدل الذي حدث صباح اليوم السبت باعتماد النتيجة اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلا أن موقع بوابة الفجر ، تواصل مع مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليكشف حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء اليوم أم يوم الثلاثاء المقبل، والذي أكد أنه على الرغم من أن النتيجة ستكون جاهزة اليوم بشكل نهائي، إلا أنها قد لا تعتمد مساء اليوم، كما كان مقررًا، وأن الأمر لا يزال بيد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، وأنه اختص نفسه فقط بالموعد ولم يكشف عن أية نوايا تخص إعلان النتيجة غدًا من عدمه.

لذلك يقدم موقع بوابة الفجر، لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للعام الدراسي الحالي 2022-2023، رابط نتيجة الثانوية العامة وأولياء أمورهم للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر خلال ساعات

ساعات وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونستعرض معكم في السطور التالية رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، كذلك خطوات التسجيل عبر لينك موقع الفجر في 3 دقائق، وهو رابط خاص وستظهر عبر بوابة الفجر ليه نتيجة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عنها برقم الجلوس، وخطوات الحصول على النتيجة كالآتي:

لم يحصل طالب أو طالبة على نسبة 100% بالثانوية العامة لهذا العام.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تخطت الـ30 طالبا وطالبة في جميع الشعب، ومن بينهم عدد من طلاب المدارس الخاصة وآخرون من مدارس حكومية، مشيرا إلى أنه لم يحصل طالب أو طالبة على نسبة 100% بالثانوية العامة لهذا العام.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة للإعلان، وأنه تم الانتهاء من وضع قائمة الأوائل، وأنهم في انتظار تحديد موعد من الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم لاعتماد النتيجة وإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الذي سيتم عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل النتيجة.