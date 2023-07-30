يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم الاحد في بطولة كأس مصر Yalla Shoot

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الاهلي
الاهلي

بث مباشر الأهلي المصري والداخلية يلا شوت،  مشاهدة مباراة الأهلي المصري والداخلية الموجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في اطار الجولة الهامة في كأس مصر، وذلك في لقاء قوي، لأن الأهلي المصري يبحث عن تحقيق الإنتصار علي حساب الداخلية في لقاء هام

وبالتالي يأمل الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية هامة، وذلك ثلاث نقاط هامة في مسيرته، ولكن الداخلية يأمل هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية

مشاهده بث مباشر يلا شوت الرابط اليوم مباشر يلا لايف الان مباراة الأهلي المصري والداخلية 

لمشاهدة اللقاء اضغط هنا

تقام مباراة الأهلي المصري والداخلية لحساب كأس مصر في تمام:
الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة
الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش
الساعة 17:00 بتوقيت تونس
الساعة 16:00 بتوقيت المغرب

بامكانكم متابعة مباراة الأهلي المصري ضد الداخلية عبر روابط بث متعدد الجودات وبلغات مختلفو بصفة حصرية على موقعنا قولاتو القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والداخلية هي كالآتي:
ON Time Sports 1
 

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