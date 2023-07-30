مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الإتحاد ضد الصفاقسي تويتر: كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر اليوم يلا شوت [ البطولة العربية ] ، زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حيّة ومباشرة لأحداث مباراة اتحاد جدة السعودي والصفاقسي التونسي بالبطولة العربية.

بث مباشر مباراة الإتحاد ضد الصفاقسي تويتر: مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر اليوم يلا شوت، تشهد بطولة الأندية العربية 2023 العديد من المباريات القوية والمثيرة التي تجذب اهتمام مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، ومن أبرز هذه المباريات مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي ضد غريمه التونسي الصفاقسي.

يتطلع مشجعو الاتحاد لمواصلة مشوارهم الناجح في البطولة بعد فوزهم الأخير على فريق الترجي التونسي بنتيجة 2-1، حيث تألق مهاجم الفريق كريم بنزيما بتسجيل هدفي الفوز، وهو ما يزيد من ثقة اللاعبين والجماهير في الفريق.

مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي اليوم

بالنسبة للصفاقسي، فإنه يدخل المباراة بعد خسارته في المباراة الأولى من البطولة أمام الشرطة العراقي بهدف نظيف، مما يضعه في وضع صعب في البطولة، ويجعل مباراة اليوم فرصة الأخيرة للاسترجاع وتحقيق الانتصار للمنافسة على التأهل إلى ربع النهائي.

يتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى الاتحاد للفوز لتأمين مكانه في دور الثمانية، بينما يحاول الصفاقسي الفوز للحفاظ على أماله في التأهل.

ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد بتشكيلة قوية تضم اللاعبين الأساسيين، بينما يسعى الصفاقسي للظهور بأداء أفضل من المباراة الأولى وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها.

وتشكل المباراة فرصة للجماهير لمشاهدة مواجهة قوية بين فريقين كبيرين في الوطن العربي، وتشجيع فريقهم المفضل لتحقيق الفوز والتأهل للمراحل المقبلة في البطولة العربية.

موعد مباراة الاتحاد والصفاقسي اليوم في البطولة العربية 2023

يقام اليوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، مباراة كبيرة تجمع بين الفريقين الاتحاد والصفاقسي على ملعب ستاد الملك فهد بمدينة الطائف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية 2023.

يترقب محبي كرة القدم في الوطن العربي هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصهما في التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

ويأمل الجمهور الاتحادي في مواصلة انتصارات فريقهم، بعدما نجح الفريق في الفوز في المباراة الأولى ضد الترجي التونسي، بينما يسعى الصفاقسي لتحسين أدائه بعد الخسارة في المباراة الأولى ضد الشرطة العراقية.

من جانبها، تسعى إدارة الملعب لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجماهير الفريقين، وتوفير أفضل الخدمات لهم خلال المباراة، وذلك حرصًا على توفير جو مناسب للعب والشجاعة والتحدي والروح الرياضية بين الفريقين.

ويعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لتحقيق الفوز والصعود في الترتيب العام للمجموعة، وللجماهير لمتابعة مواجهة قوية وممتعة بين فريقين كبيرين في الوطن العربي، ولمن يحقق الفوز في المباراة، فإنه سيتحدد موقفه بشكل كبير في المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية 2023.

وستنطلق مباراة الاتحاد والصفاقسي اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، لبنان، الكويت، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، اليمن، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي اليوم في البطولة العربية 2023

إذا كنت مهتمًا بمتابعة مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية 2023، فإنك قد ترغب في معرفة القنوات التي ستنقل هذه المباراة.

تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC مباريات البطولة السعودية بشكل حصري على شاشة التلفزيون، وعبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن حول نقلها لمباراة الاتحاد والصفاقسي في البطولة العربية 2023، من جهة أخرى، تنقل قناة 1 watania التونسية المباراة، ومن المتوقع أن تكون هذه القناة أحد الخيارات المفتوحة لمشاهدة المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

تردد قناة 1 watania التونسية تردد SSC Sport 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 10796 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6. مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة تردد الرياضية السعودية SSC 1 تردد SSC 1 HD القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الصفاقسي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمواجهة الصفاقسي اليوم في البطولة العربية 2023.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود.

خط الوسط: رومارينو - طارق حامد - إيجور كورنادو - جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله.

AL Ittihad vs Sfaxien



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

تشكيل الصفاقسي أمام الاتحاد السعودي

إليكم تشكيل الصفاقسي المتوقع لمواجهة الاتحاد السعودي اليوم في البطولة العربية 2023.

حراسة المرمى: هادي جالول.

خط الدفاع: محمد النصراوي - علاء غرام - أحمد عاجل - عزيز سايحي.

خط الوسط: نابي كمارا - موسى كونتي - وضاح زايدي - حسين علي الساعدي.

الهجوم: يوسف بيتشا - دييي برنجير.

AL Ittihad vs Sfaxien

حكم مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي في البطولة العربية 2023

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكم مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي اليوم في البطولة العربية 2023، حيث جاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي: