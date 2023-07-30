نتيجة الثانوية العامة 2023 - الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023 - الفجر ، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.

وقال الوزير عبر صفحته بفيسبوك: "أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣".

وتابع: "رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".



وأردف: "رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة".

واختتم: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل".

وذكرت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن غدًا نسب النجاح لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، فضلًا عن إعلان نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 لـ الشعب الثلاثة العلمية والأدبية والرياضية.

أوائل الثانوية العامة 2023

في سياق متصل، أكد مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، تخطوا الـ 33 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن الفتيات يتصدرن عن البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

وأضاف المصدر المسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الأول على الجمهورية في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 من شعبة علمي علوم من محافظة الدقهلية التابعة لإدارة مدينة المنصورة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023، الحصول الفوري علي نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إتاحتها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد عقد المؤتمر الصحفي، حيث سيتوفر لينك النتيجة رسمي من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، وأيضا عبر موقع بوابة الفجر، حيث يوفر بوابة الجر الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2023.

والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 يتم من خلال بوابة الفجر من خلال عدة خطوات ونوضح لـ طلاب الثانوية العامة 2023 تلك الخطوات وكذا ذكر بعض المعلومات عن هذا رابط بوابة الفجر للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2023.