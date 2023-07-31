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رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل لحظات، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، كما تم الكشف أسماء الطلاب الأوائل في الامتحان. وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الفور، يمكنكم زيارة موقع "الفجر" واتباع بعض الخطوات السهلة.

في المقام الأول، يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص على موقع "الفجر"، ومن ثم، يتعين عليك الانتظار لبضع ثوانٍ حتى يتم التحقق من الرقم المدخل وعرض النتيجة. وعند ظهور النتيجة، يمكنك الاطلاع عليها وتحميلها بسهولة.

تأتي هذه الخدمة على موقع "الفجر" لتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث يمكنهم الحصول على النتيجة بشكل فوري وسهل، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير الإعلانات الرسمية.

ونحن في جريدة "الفجر" نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية، ونؤكد على أن النتيجة ليست النهاية، بل هي بداية جديدة لمشوارهم التعليمي والمهني، وعلى الطلاب أن يستغلوا الفرص المتاحة لهم لتحقيق أهدافهم وتحقيق مستقبل مشرق.

إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

وأتاحت «الفجر» لقرائها خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور ظهورها، بعدما كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان أوائل الثانوية العامة صباح اليوم الاثنين، وأن هناك ما يقرب من 41 طالبًا وطالبة يواجهون عقوبة الحرمان من امتحانات الثانوية العامة عامين متتاليين بسبب ضبطهم بحالات غش أثناء سير الامتحانات عن طريق التليفون المحمول، لافتًا إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على الاعتماد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالفعل اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وجاءت نسبة النجاح لهذا العام مبشرة للغاية، إذ وصلت لـ78.8%، وجاء أوائل الثانوية العامة 2023 كالتالي:
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احصل علي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور ظهورها

  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

أوائل الشعبة الأدبية

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم- من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي- من محافظة القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضي رزق- من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي- من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود- من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن- من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب- من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس- من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد- من محافظة الجيزة

- نسمة محمد سليمان جسار- من محافظة الغربية.

الشعبة العلمية علوم

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم فجاء الترتيب كالتالي:

- أميمة محمود أحمد عبد الله صالح- من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق- من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد- من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد- من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام- من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس- من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمي محمد جوهر- من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد- من محافظة أسيوط

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة- من محافظة بنى سويف

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر- من محافظة القاهرة

الشعبة العلمية رياضيات

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالي:

- إبرام جمال حنين جاد- من محافظة أسيوط

- أروى حسام مدحت محمد فوزي- من محافظة القاهرة

- أسامة محمد يوسف شبل نصار- من محافظة المنوفية

- باسل محمد بكر شعيب- من محافظة دمياط

- زياد محمد سعد حماد- من محافظة القليوبية

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم- من محافظة الغربية

- محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل- من محافظة القاهرة

- محمود أشرف السيد أبو حادي- من محافظة الغربية

- مرقس شنودة محارب راغب- من محافظة القاهرة

- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي- من محافظة بورسعيد

الأوائل على مدارس المكفوفين والدمج التعليمي وستيم

- هاجر محمد إبراهيم محمد علي، الأولى على مدارس المكفوفين، من محافظة أسوان.

- أمل سيد محمد عبدالغفار محمد، الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي، من محافظة الشرقية.

- عبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله، الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي، من محافظة الشرقية

- عامر صلاح الدين محمد طاهر، الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي، من محافظة القاهرة

- عمر عبد الرحمن عبدالعزيز إبراهيم، الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بني سويف

- أدهم محمود حسن فهمي، الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM، محافظة الإسماعيلية.

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