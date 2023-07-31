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الآن.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسب النجاح في تسعة مواد من نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023، والتي تراوحت بين 88.5% و93.9%. وبعد انتهاء عملية تصحيح امتحانات الثانوية 2023، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن المعروف أن محرك البحث "جوجل" يعتبر من أهم الموارد التي يستخدمها الطلاب للتعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة. وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير النتائج على الموقع الرسمي بأسرع وقت ممكن لتسهيل عملية الوصول إليها بشكل سريع وسهل.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة في الأيام القليلة القادمة، ويمكن للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.

وطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلًّا من الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن إجراءات وخطوات التصحيح تمر بمراحل متعددة ودقيقة تحت إشراف كوادر متميزة؛ وذلك لضمان دقة وجودة نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

ومن المقرر أن تعلن الوزارة نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة.

موعد نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط نتيجة الثانوية العامة.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.. أوائل الثانوية العامة.. عبارات سيطرت على محركات البحث مواقع الإنترنت، وتساءل عنها طلاب وطالبات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، في وقت سابق نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88%، وصلت نسبة نجاح في مادة التاريخ، 90.2%، وبلغت في الجغرافيا 91.6%، وفي الفيزياء بلغت 91%.

نتيجة الثانوية العامة في المحافظات:

وعن نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة، حيث من المنتظر أن تعلن النتيجة تزامنا مع إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وإعلان النتيجة خلال الساعات القادمة.
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  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، بعدما يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات مصر خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من إعلان جميع مؤشرات نسب نجاح مواد الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم.

يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سينظمه لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، والاتصال هاتفيًا بـ أوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم، ثم توفير نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا.

يمكن انتظار نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، ويظهر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويمكن انتظار نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الاسماعيلية حسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية فإن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون متاحة عقب اعتمادها من وزير التعليم من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم للحصول على نتيجة الثانوية العامة.

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بموقع الوزارة.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر الموقع الرسمي للوزارة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (بالقاهرة والمحافظات)

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