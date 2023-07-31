(رابط رسمي) لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 .. نسبة النجاح 78.8%

تعلن وزارة التربية والتعليم بفخر واعتزاز، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي رسميًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في المساء، وسيتم ذلك عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 بلغت نحو 78.8%، مما يعد إنجازًا مهمًا للطلاب والمعلمين والمدارس في جميع أنحاء البلاد.

ونحن في هذه اللحظة الفخورة، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية، وندعوهم إلى الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة وتحويلها إلى نتائج إيجابية في حياتهم المستقبلية.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وكشف أن نسبة النجاح العامة في هذا العام بلغت 78.8%، معلنًا في الوقت نفسه عن عدد الطلاب الأوائل والأوائل الخمسة والعشرة بكل فروع الثانوية العامة.

ويعتبر هذا الإنجاز الذي حققه الطلاب والمدارس والمعلمين في جميع أنحاء البلاد إنجازًا هامًا وملفتًا للنظر، ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق هذه النتيجة المميزة. ويعد هذا الإنجاز إنجازًا يحمل في طياته الكثير من الأمل والتفاؤل لمستقبل الشباب والبلاد.

وبعد إعلان النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بسهولة، حيث يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بهم. كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة.

ويعتبر هذا الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من أهم الأحداث التي تهم الكثيرين في مصر، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه اللحظة بفارغ الصبر، ويعد ذلك مناسبة للاحتفال بالإنجاز الكبير الذي حققه الطلاب والمدارس في هذا العام.

وتعد نتيجة الثانوية العامة 2023 هي الخطوة الأولى نحو التعليم العالي والحياة المهنية، حيث يتم تحديد مسار الطالب في المستقبل وفقًا للنتيجة التي حصل عليها. وتؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية النجاح في الثانوية العامة، وتشجع الطلاب على الاستمرار في التعلم والتطوير لتحقيق الإنجازات المستقبلية.

ولذلك، فإن النتيجة التي تم الإعلان عنها تعد فرصة مهمة للطلاب لتحديد مسارهم المستقبلي والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها التعليم في مصر، والاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة، وتحويلها إلى نتائج إيجابية في حياتهم المهنية والشخصية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم على أن نجاح الطلاب في الثانوية العامة لا يتوقف فقط على الدراسة والاستعداد الجيد، بل يتطلب أيضًا الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات والمهارات التي يتمتع بها الطلاب. وتشجع الوزارة الطلاب على الاستمرار في التعلم والتطوير لتحقيق الإنجازات المستقبلية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الإنسان والمجتمع.

وبهذه المناسبة السعيدة، يتقدم وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بالتهنئة الحارة لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز يعد دافعًا للمزيد من العمل والجهد من أجل تحقيق الإنجازات المستقبلية والارتقاء بالتعليم والمجتمع في مصر.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023 التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وتدعوهم إلى الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال الدراسة وتحويلها إلى نتائج إيجابية في حياتهم المستقبلية، والعمل على تطوير أنفسهم ومجتمعهم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمصر.

رابط نتيجة الثانوية العام 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع بوابة الفجر، عبر الخطوات التالية:

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

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وزير التعليم يعلن أوائل الثانوية العامة رسميًا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

يسر وزارة التربية والتعليم أن تعلن عن توفر نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط المتاح على بوابة الثانوية العامة، أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو عبر موقع الوزارة الرسمي.

وتتيح الوزارة هذه الخدمة لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الحصول على النتيجة بسهولة وسرعة عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كما أن الوزارة ستعلن عن الرابط المباشر للنتيجة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك خلال ساعات قليلة، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة وتوفير الوقت والجهد للطلاب.

ويسعد الوزارة بتقديم هذه الخدمة لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وتتمنى للجميع التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وتدعوهم إلى الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة، وتحويلها إلى نتائج إيجابية في حياتهم المستقبلية.

الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وستعقد وزارة التربية والتعليم ظهر غد الإثنين، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا، حيث سيعلن وزير التربية والتعليم النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 وكيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 وأي روابط جديدة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجه الثانويه العامه المصريه

نتيجه الثانويه العامه 2023 اليوم

ومساء اليوم اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: «أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023».

وتابع حجازي، في رسالته، «نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح في الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه 2023 الأوائل

وهنأ وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 في اتصال هاتفي مساء اليوم، وأعلنت الوزارة رسميا أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 كما يلي:

سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

وبالنسبة لاوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود احمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية