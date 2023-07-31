نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الرابط الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم،قبل ساعات من الإعلان الرسمي، يقوم "الفجر" بنشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث من المقرر أن تُعلن النتيجة غدًا الاثنين الموافق 31 يوليو الحالي. يُمكن للطلاب الدخول والتسجيل على الرابط التالي للحصول على النتيجة فور إعلانها على موقع "الفجر".

نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومع ظهور النتيجة في الوقت المحدد، سيتمكن الطلاب من الوصول إليها عبر الرابط المشار إليه والحصول على نتيجتهم بسرعة وسهولة. يعتبر هذا من الخيارات المتاحة للطلاب للحصول على النتيجة قبل الإعلان الرسمي.

الرابط الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الرابط الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:



- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.





- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.



- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.



- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.





- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%



- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.



- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.



- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.





- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.



- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.



- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

موقع وزارة التربية والتعليم

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، يمكن الإعلان عليها عبر الروابط التالية، بعد لحظات من انعقاد مؤتمر الوزير التربية والتعليم يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الحصول في 4 خطوات وهي:

وزارة التربية والتعليم

الأولى: الدخول على أي من الروابط التالية: موقع وزارة التربية والتعليم، أ وموقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم، أو الصفحة الفيس بوك الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

الثانية: تسجيل رقم جلوس أمتحان الخاص بالطالب أو الطالبة وتحديد نوع الشعبة سواء علمي أو أدبي

الثالثة: الضغط على كلمة «النتيجة» لتظهر أمامك جميع الدرجات والمجموع الكلي.