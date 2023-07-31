نتيجتك هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط برقم الجلوس

نتيجتك هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط برقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 ونسب النجاح للعام الدراسي 2022-2023. تقوم وزارة التربية والتعليم حاليًا بأعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمهيدًا للإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في غضون الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث أشار وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، إلى أنه ستتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الأول من أغسطس القادم. ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل لاعتمادها والإعلان عنها.

بإمكانك الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، باستخدام رقم جلوسك، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المعتمد، أو من خلال الرابط الرسمي المخصص لنتائج الثانوية العامة لعام 2023، الذي ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه. يمكنك الوصول إلى هذه النتيجة عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو بوابة الثانوية العامة التابعة لهذا المركز.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم نسب نجاح امتحان الثانوية العامة 2023، حيث تجاوزت نسبة نجاح مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 90%، وزاد عدد الطلاب الذين حققوا نسبة 95% أو أعلى عن 1.5% من إجمالي عدد الطلاب.

فيما يتعلق بنسبة نجاح اللغة الأجنبية الثانية لاختبار الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، فقد تجاوزت نسبة النجاح في تلك اللغة ال٩١% أو أكثر. وتجاوز عدد الطلاب الذين حصلوا على ما لا يقل عن ٩٥% في اللغة الثانية ٢٠% من إجمالي عدد الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 مشجعة، وقد أطلعنا على نسب النجاح في مادة الكيمياء لهذا العام والتي أثارت قلق الطلاب بسبب صعوبتها. وبعد مراجعة نصف عدد الأجوبة للطلاب الـ260 ألف الذين أدوا امتحان الكيمياء، تبين أن ألف طالب حصلوا على درجات نهائية جيدة. وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات 95% أو أكثر 5 آلاف طالب.

تعديل درجات الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تدعي إمكانية تعديل درجات الطلاب في امتحانات الثانوية العامة. وأكدت أن تصحيح درجات الطلاب لعام 2023 سيتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، وسيمر بعدد من الخطوات الدقيقة التي يتم إجراؤها من قبل فريق من الخبراء ذوي الخبرة لضمان دقة وجودة التصحيح.

الحافز الرياضي للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد الطلاب المستحقين للحصول على درجات الحافز الرياضي في امتحان الثانوية العامة لعام 2023. وكان إجمالي عدد الطلاب الذين تحققوا التفوق الرياضي هذا العام 828 طالبًا. ومن هذا العدد، حصل 424 طالبًا على الحافز الرياضي في الرياضات الفردية، بواقع 243 طالبًا من الذكور و181 طالبة من الإناث.

فيما يتعلق بالألعاب الجماعية، حصل على الحافز الرياضي بالفعل عدد 404 طلاب، بواقع 215 طالبًا للذكور و189 طالبة للإناث. ومن المفترض أن يتم إرسال تلك الدرجات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مكتب تنسيق القبول في الجامعات لإضافتها إلى نتيجة الطلاب.

ستتم إضافة درجات الحوافز الرياضية إلى مجموع النتيجة العامة للطالب في امتحان الثانوية العامة لعام 2023، وذلك وفقًا للبطولات أو الدورات ومستويات الأداء الرياضي المتميز.

حددت وزارة الرياضة الألعاب التي يمكن للرياضيين الحصول فيها على حافز التفوق الرياضي من خلال بطولات الجمهورية. وبالنسبة للألعاب الفردية، فهي تشمل السباحة، الجمباز الفني، رياضة السلاح، تنس الطاولة، التنس الأرضي، ركوب الدراجات، الغطس، الكاراتيه، التايكوندو، ألعاب القوى، الجودو، الملاكمة، والمصارعة. أما الألعاب الجماعية، فتشمل كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، وكرة الطائرة.
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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.
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