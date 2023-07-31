76.4 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال يوليو



كسبت أسواق المال الإماراتية خلال شهر يوليو الجاري وحده أكثر من 76.42 مليار درهم، بواقع 40.24 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 36.2 مليار درهم في سوق دبي المالي.



وخلال سبعة أشهر أي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو، أضافت أسواق المال المحلية نحو 300 مليار درهم إلى قيمتها السوقية بنحو 191.5 في سوق أبوظبي ونحو 107.5 مليار درهم في سوق دبي وذلك بدعم المكاسب من جهة والادراجات الجديدة من جهة أخرى.



وبذلك تخطا رأس المال السوقي في أسواق المال الإماراتية 3.5 تريليون درهم نهاية يوليو بواقع 2.816 تريليون درهم في أبوظبي، ونحو 689.46 مليار درهم في سوق دبي، مقارنة بنحو 3.2 تريليون درهم نهاية العام الماضي مقسمة بواقع 2.624 تريليون في أبوظبي ونحو 582 مليار في دبي.



وأما بالنسبة للتداولات اليومية وخلال آخر جلسات شهر يوليو ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.26% إلى مستوى 9787.13 نقطة، بعد تداولات تجاوزت 1.25 مليار درهم على 479.6 مليون سهم تم تداولهم من خلال 17592 صفقة.



وتصدر العالمية القابضة التداولات بقيمة وصلت إلى 205 مليون درهم، تبعه ألفاظبي بـ111.23 مليون درهم.



أما صدارة الرابحين فكانت لسهم أي أس جي ستاليونز بصعوده 14.95% تبعه البحيرة الوطنية للتأمين بارتفاعه 14.8%.



وفي دبي اختتم السوق المالي أخر جلسات الشهر على ارتفاع بنسبة 0.55% بواقع 22.39 نقطة إلى 4059.27 نقطة، وشهدت الجلسة تداولات بقيمة 504.89 مليون درهم على 211.5 مليون سهم من خلال 8811 صفقة.



وحل بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم النشطة بتداولات تجاوزت قيمتها 102 مليون درهم، تبعه إعمار بـ96.14 مليون درهم.



وتصدر تبريد الرابحين بصعوده 6.15% بنهاية الجلسة، تبعه سهم تعليم الذي صعد بنسبة 5.25%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب خلال الجلسة 162.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 122.5 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين 36.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 50 مليون درهم.



أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 49.1 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 25.4 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 248 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.12% من إجمالي قيمة المشتريات ومبيعاتهم نحو 198 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.19% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 50.13 مليون درهم كمحصلة شراء.