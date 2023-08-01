بوتين يوقع قانونًا لخفض دعم الوقود للنصف

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات لقانون الضرائب، ستخفض الدعم الذي تحصل عليه شركات تكرير النفط الروسية بمقدار النصف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه بموجب التعديلات الجديدة سيتم خفض الدعم الحكومي لإمدادات الديزل (السولار) والبنزين في السوق المحلية الروسية بنسبة 50%، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وحتى نهاية 2026.

في الوقت نفسه، قلصت تعديلات الضرائب نسبة الخصم على سعر خام نفط أورالز القياسي الروسي، مقارنة بسعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 20 دولارًا للبرميل، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، في حساب ضريبة الاستخراج أو ما تعرف باسم الضريبة على أساس الأرباح.

يذكر أن مجلس الشيوخ الروسي وافق يوم 28 يوليو الحالي، على خطة خفض دعم مصافي التكرير إلى النصف.

وبلغت قيمة الدعم الحكومي للمصافي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 6 مليارات دولار.

ويعاني اقتصاد روسيا من تبعات العقوبات الغربية، وارتفعت أسعار المستهلك في روسيا في شهر يونيو (حزيران) بنسبة 0.37% مقارنة بشهر مايو.. وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم إلى 3.25%، مقابل 2.51% في مايو.

كذلك تسارع ضعف الروبل في يونيو.

ويرجع تسارع التضخم في يونيو (حزيران) إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية.

وبدأ الروبل بالهبوط بشكل حاد في نهاية يونيو، وفي يوم 6 يوليو وصل سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى 93 روبل، وسعر صرف اليورو إلى 102 روبل.

وأظهرت تقديرات الاقتصاد القياسي من قبل محللي البنك المركزي الروسي، أنه منذ عام 2016 أضاف انخفاض قيمة الروبل بنسبة 1% سنويًا نحو 0.1 نقطة مئوية إلى نمو أسعار المستهلك.