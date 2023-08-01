«متاح الآن » رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني لشهادة الإعدادية في معظم المحافظات، حيث يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لكل محافظة على موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لها، وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.

نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2023

تختلف طريقة إعلان نتائج الدور الثاني لشهادة الإعدادية لعام 2023 من محافظة إلى أخرى، حيث يتم إجراء الامتحانات في كل محافظة وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية.

وفي حال اجتياز الطالب لجميع المواد في الدور الثاني، ينتقل بنجاح إلى المرحلة الثانوية التي يرغب في الالتحاق بها. أما في حالة عدم اجتيازه لأي من المواد، فإنه يكون راسبًا ويتوجب عليه إعادة العام الدراسي كاملًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

أعلنت محافظة الجيزة عن نتائج الدور الثاني لشهادة الإعدادية لعام 2023 عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث بلغت نسبة النجاح في المحافظة نحو 84.15%. وأصبح بإمكان الطلاب والطالبات الآن الاطلاع على نتائجهم من خلال الضغط على هذا الرابط، وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم في الخانة المخصصة له، ثم الضغط على زر البحث، ليتم عرض نتيجتهم على الفور.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة

1 - الدخول على رابط مديرية تعليم الجيزة من هنــــــــــــــــــــا

2 - إدخال رقم الجلوس.

3 - الضغط على عرض النتيجة.

4 - تظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٣.٦٦%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني ٢٩٥٥٢ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الحاضرين ٢٥٠٥٤ طلاب وطالبات بإجمالي ناجحين ٢٠٩٦٠ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ١٠٠% حيث حضر ١٢ طالبا وطالبه ونجح منهم ١٢ طالبا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وجاءت الاحصائيات النهائية للدورين معا الأول والثاني الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تقدم ١٩٢٢٣٨ طالب وطالبه حضر ١٩٠١٠١ طالب وطالبه وحصل علي الحد الأدنى للنجاح ١٨٠٧٣٨ بنسبه مئوية ٩٥.٠٧%.

وجاءت في المركز الأول أداراة الواحات البحريه بنسبة ٩٩.٧٧% والشيخ زايد ٩٩.١٣% والدقي 98.94% والعمرانية 98.44% وشمال الجيزة 98.18% والعجوزة 98.18% والحوامدية 97.75% والعياط 97.74% والوراق 97.71% والهرم 97.56% وأطفيح 97.52% واليدرشين 97.25% ومنشأة القناطر 97.24% والصف 97.١٠% وكرداسة 96.58% و٦ اكتوبر 95.57% وأوسيم 95.17% وجنوب الجيزة 93.89% وابو النمرس 86.65% وبولاق الدكرور 77.57%.