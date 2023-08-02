بث مباشر.. موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية للأندية وتردد القنوات الناقلة SSC HD جودة عالية

بث مباشر.. تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة SSC SPORT الجديد 2023

يتساءل الكثيرون من عشاق نادي الزمالك، عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام النصر السعودي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء غدًا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان 2023”.

موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي

تقام المباراة بين الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة من مجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والتي يتم بثها على قنوات SSC السعودية، فهي الناقل الحصري لكأس الملك سلمان للأندية العربية في الوطن العربي، ويتم اذاعتها على إحدى القنوات الثلاث المُخصصة لكأس العرب SSC 1 وSSC 5 وSSC Extra 1. ويتم القاء بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، غدًا الخميس الموافق 3 من أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي، على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، عبر مختلف الأقمار الصناعية.



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.



تردد آخر لقناة السعودية الرياضية ssc نايل سات 2023

أسم القناة: SSC Sports.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD – HD.



تنزيل تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عربسات

أسم القناة: SSC Sports.

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

رقم التردد: 12417.

وجاء معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

اما عن الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

