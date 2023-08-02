بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في كأس الملك سلمان ... يلا شوت

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في كأس الملك سلمان... يلا شوت ، منافسة شرسة بين فرق المجموعة الثانية بالبطولة العربية، مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي ستكون مباراة نارية وحماسية جدا، إذ أنها الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين، ومن المؤكد أن هذه المباراة ستحسم من يصعد إلى الأدوار الإقصائية، كما ستشهد مباراة السيد وأهلي طرابلس نفس الحماس والندية، فبالرغم من خوض جولتين حتى الآن لم يحسم أي فريق في المجموعة الثانية (المجموعة ب) الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في كأس الملك سلمان... يلا شوت، تتواصل مباريات بطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في المملكة العربية السعودية، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة حاسمة ستجمع بين الهلال السعودي والوداد الرياضي المغربي في المجموعة الثانية. تشهد هذه المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، اللذين يتطلع كل منهما لتحقيق الفوز المهم للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في كأس الملك سلمان

يحتل فريق السد القطري المركز الأول في الترتيب بأربع نقاط، يليه الأهلي طرابلس الليبي بنقطتين وبفارق الأهداف أمام الوداد المغربي، بينما يحتل الهلال السعودي المركز الأخير بنقطة واحدة فقط، وبالتالي فإن الفوز في المباراة المقبلة يمثل فرصة حاسمة للفريقين للتقدم في الترتيب والتأهل إلى المرحلة التالية.

يسعى فريق الهلال السعودي إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضد الوداد المغربي، على أرضه وبملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها. يتمتع الهلال بتشكيلة قوية ومدججة بالنجوم، حيث يتواجد في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين مثل اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي واللاعب البرتغالي روبن نيفيز واللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، بالإضافة إلى المهاجم البيروفي أندريه كاريّو.

ومع ذلك، يعاني الفريق بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من أزمة نتائج، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر مباراتين خاضهما ضمن البطولة. ولذلك، يعود الضغط على اللاعبين والمدرب لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي بث مباشر

على الجانب الآخر، يملك فريق الوداد المغربي تشكيلة متميزة ولاعبين ذوي خبرة، حيث يتواجد في صفوفه العديد من اللاعبين البارزين مثل اللاعب السابق لفريق الهلال السعودي عبد اللطيف نصير واللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني ألكسندر هلاليتش. ولكن الفريق المغربي يسعى إلى تحقيق الفوز في المباراة للتأهل إلى الدور القادم من البطولة، وتعويض خسارته في المباراة السابقة أمام فريق السد القطري.

يأمل جمهور الهلال السعودي في أن يتمكن فريقهم من تحقيق الفوز في المباراة، وإثبات الجدارة بلقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في بلادهم، خاصة وأن الهلال يعد من الفرق الكبيرة في السعودية والعالم العربي، وأحد أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ الكرة السعودية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يمتلك كلا الفريقين تشكيلة قوية ومدججة بالنجوم، ولا يخلو أي منهما من الخبرات اللازمة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

ومع اقتراب المباراة، يترقب الجمهور المحب لكرة القدم هذه المواجهة القوية، ويأمل في أن يتمكن أحد الفريقين من تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم، وبالتالي الاقتراب أكثر من اللقب المرموق لبطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في المملكة العربية السعودية.

بعد خسارته في المباراة السابقة ضد السد القطري، صرح مدرب فريق الهلال السعودي، جورجي جيسوس، بأن فريقه لا يزال في مرحلة الإعداد وأنه سيكون أفضل في مواجهة الوداد المغربي، التي يعتبرها مفصلية لتحقيق التأهل. وأشار جيسوس إلى أن الفريق سيتعزز بعنصرين من الأجانب سيضيفان له الكثير، وأنه يطمح لاكتمال العناصر وانسجامها التام مع الفريق.

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من جانبه، يستعيد الفريق المغربي اللاعب الدولي يحيى جبران ليكون دعامة مهمة في خط وسط الفريق، بعد أن تعرض للطرد في المباراة الأولى ضد السد، فيما سيغيب اللاعب هشام بوسفيان عن الفريق بسبب طرده في المباراة السابقة ضد الأهلي طرابلس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والوداد | اضغط هنـــا

ويترقب الجمهور المحب لكرة القدم هذه المواجهة القوية، ويأمل في أن يتمكن أحد الفريقين من تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم، وبالتالي الاقتراب أكثر من اللقب المرموق لبطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويفتقد الوداد أيضًا المهاجم الحاسم، وهذا الأمر أشار إليه مدرب الفريق عادل رمزي الذي بدا متفائلًا بشأن التأهل قائلًا: "سنتأهل أمام الهلال رغم قوة الفريق السعودي". وسبق للفريقين أن تواجها في ربع نهائي كأس العالم للأندية الماضية، وفاز الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.