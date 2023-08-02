يبحث العديد من الأشخاص من مستحقي دعم حساب المواطن عن قيمة الدعم بعد أن تم صدور أمر ملكي اليوم بتمديد الدعم الإضافي لمدة شهرين حتى شهر سبتمبر، وتم إصدار هذا القرار لدعم المواطنين المستحقين للدعم لتوفير حياة كريمة لهم في ظل غلاء المعيشة وأزمة الاقتصاد التي يمر بها العالم.



كم قيمة زيادة حساب المواطن بعد تمديد الدعم الإضافي؟

سبق الإعلان بشكل رسمي عن قيمة الدعم لحساب المواطن بعد أن تم الاستمرار في الدعم الإضافي وسيتم الحصول على نفس قيمة الدعم في الثلاثة شهور الماضية وهي كالتالي:

750 ريالًا سعوديًا لعائل الأسرة بعد تمديد الدعم.

أما الفرد المستقل يصل دعمه إلى 720 ريالًا سعوديًا.

إذا كان الشخص عمره أكثر من 18 عامًا في نصيبه 360 ريالًا سعوديًا.

أما إذا كان عمره أقل من 18 عامًا قيمة دعمه 215 ريالًا سعوديًا.



شروط التقديم لحساب المواطن

بعد الإعلان عن تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن بأمر ملكي، زادت عمليات البحث حول شروط التسجيل في حساب المواطن، وتتمثل الشروط كالتالي:

أن يكون المستفيد يملك الجنسية السعودية.

ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

إن لا يمتلك عقارات أو أصولًا تجعل له دخل شهري.

عدم وجود المستفيد في أي دار إيواء أثناء التقديم.

إن يكون المواطن مقيم في المملكة العربية السعودية.