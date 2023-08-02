كم قيمة زيادة حساب المواطن بعد تمديد الدعم الإضافي؟

عربي ودولي
حساب المواطن - أرشيفية
حساب المواطن - أرشيفية

يبحث العديد من الأشخاص من مستحقي دعم حساب المواطن عن قيمة الدعم بعد أن تم صدور أمر ملكي اليوم بتمديد الدعم الإضافي لمدة شهرين حتى شهر سبتمبر، وتم إصدار هذا القرار لدعم المواطنين المستحقين للدعم لتوفير حياة كريمة لهم في ظل غلاء المعيشة وأزمة الاقتصاد التي يمر بها العالم.


كم قيمة زيادة حساب المواطن بعد تمديد الدعم الإضافي؟

سبق الإعلان بشكل رسمي عن قيمة الدعم لحساب المواطن بعد أن تم الاستمرار في الدعم الإضافي وسيتم الحصول على نفس قيمة الدعم في الثلاثة شهور الماضية وهي كالتالي:

750 ريالًا سعوديًا لعائل الأسرة بعد تمديد الدعم.
أما الفرد المستقل يصل دعمه إلى 720 ريالًا سعوديًا.
إذا كان الشخص عمره أكثر من 18 عامًا في نصيبه 360 ريالًا سعوديًا.
أما إذا كان عمره أقل من 18 عامًا قيمة دعمه 215 ريالًا سعوديًا.


شروط التقديم لحساب المواطن

بعد الإعلان عن تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن بأمر ملكي، زادت عمليات البحث حول شروط التسجيل في حساب المواطن، وتتمثل الشروط كالتالي:

أن يكون المستفيد يملك الجنسية السعودية.

ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
إن لا يمتلك عقارات أو أصولًا تجعل له دخل شهري.
عدم وجود المستفيد في أي دار إيواء أثناء التقديم.
إن يكون المواطن مقيم في المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية حياة كريمة غلاء المعيشه التسجيل في حساب المواطن شروط التقديم دعم حساب المواطن حساب المواطن الجديد
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

” اضبط الأن ” القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الزمالك والنصر مباشر اليوم 3/8/2023 في البطولة العربية 2023 Arab Club Champions Cup

بث مباشر.. موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية للأندية وتردد القنوات الناقلة SSC HD جودة عالية

أنــطلقت كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والشرطة العراقي بث مباشر يلا شوت اليوم 02-08-2023 في البطولة العربية

أقوي إشارة: تردد قناة SSC sport السعودية المجانية لمشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر تويتر في البطولة العربية

آلـحين الاتحاد ضد الشرطة Yalla shoot | أنـطلقت يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الشرطة والاتحاد اليوم في البطولة العربية

يلا شوت الاتحاد Youtube بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الشرطة والاتحاد في البطولة العربية

ألـحـين يلا شوت.. كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي في البطولة العربية بــدون تقطيع

آلحين بث مباشر الشرطة ضد اتحاد جدة يلا شوت: كورة لايف الشوط الثاني مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي بث مباشر اليوم يلا شوت تويتر [ 0 - 1 ]