مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم 03-08-2023 في البطولة العربية | يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم 03-08-2023 في البطولة العربية | يلا شوت، تقام مباراة الزمالك ضد النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأندية العربية 2023، والتي ستقام على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة السعودية الرياض. تعتبر هذه المباراة من اللقاءات المهمة والمنتظرة بشغف من قبل عشاق كرة القدم في العالم العربي، حيث يلتقي فيها فريق النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، مع نادي الزمالك المصري بقيادة أحد أبرز نجومه شيكابالا.

يأتي نادي النصر في المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة وضمان التأهل إلى الدور القادم من البطولة. وقد بدأت مشاركة نادي النصر في البطولة بتعادله مع نادي الشباب السعودي في المباراة الافتتاحية، ثم حقق الفوز على نادي الاتحاد المنستيري التونسي في المباراة الثانية، مما جعله يتصدر جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن نادي الشباب.

مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر اليوم 03-08-2023 في البطولة العربية

من ناحية أخرى، يدخل نادي الزمالك هذه المباراة في المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وهو يدرك أنه ليس لديه بديل سوى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور القادم. سبق لنادي الزمالك أن بدأ مشاركته في البطولة بالفوز على نادي الاتحاد المنستيري، لكنه خسر في المباراة الثانية أمام نادي الشباب، مما جعله في حاجة لتحقيق الفوز في مباراة النصر لتحسين موقفه وزيادة فرصه في التأهل.

ومن المتوقع أن تكون المباراة حامية الوطيس ومليئة بالتنافس والإثارة، حيث ستجتمع فيها أسماء كبيرة في عالم كرة القدم العربي. من جانب النصر، يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق مؤخرًا وأصبح محور اهتمام الجماهير وسبب للتفاؤل. ومن جانب الزمالك، يقود الفريق شيكابالا، الذي يعد رمزًا للفريق وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية.

متى موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية 2023؟

موعد مباراة الزمالك والنصر في الجولة الثالثة من مجموعات البطولة العربية هو يوم الخميس 3 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية 2023؟

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها الناقل الحصري لكأس الملك سلمان للأندية في الوطن العربي، وستذاع مباراة الزمالك والنصر عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة للبطولة العربية على الشبكة السعودية من خلال الاشتراك في باقتها، والمتاحة حصرًا من على جهاز استقبال GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية 2023؟

بحصول قنوات SSC الرياضية على الحقوق الحصرية للبطولة العربية للأندية 2023، فلا توجد إلا طريقة واحدة فقط يمكنك من خلال مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنصر.

هذه الطريقة هي الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد "Shahid VIP"، والمتاح عليها جميع قنوات الشبكة السعودية الناقلة حصريًا لكأس الملك سلمان للأندية 2023.

ما تشكيل الزمالك المتوقع أمام النصر في البطولة العربية 2023؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوان كارلوس أوسوريو على التشكيل التالي في مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية 2023.

تشكيلة الزمالك ضد النصر: 4-3-3

محمد صبحي

أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

أحمد سيد زيزو - محمد أشرف روقا - شيكابالا

سيد نيمار - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ما تشكيل النصر المتوقع ضد الزمالك في البطولة العربية 2023؟

من المتوقع أن يخوض المدرب لويس كاسترو مباراة النصر والزمالك في البطولة العربية بجميع القوى الضاربة، وعلى رأس تشكيلته كريستيانو رونالدو، أما الوافد الجديد ساديو ماني فمن المنتظر أن يشارك في الشوط الثاني.

تشكيلة النصر ضد الزمالك: 4-2-3-1

نواف العقيدي

غيسلان كونان - عبد الإله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام

سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش

عبد الرحمن غريب - أنديرسون تاليسكا - خالد الغنام

كريستيانو رونالدو