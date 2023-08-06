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مشاهدة مباراة النصر اليوم تويتر | يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT بدون تقطيع ، من المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، وستكون الفرصة متاحة أمام الفريق الفائز للانتقال إلى نصف نهائي البطولة ومواصلة المنافسة على اللقب. يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بحماس وترقب، حيث ستكون فرصة للفريقين لإظهار مهاراتهم والتألق في الملعب.

البطولة العربية raja-club-vs-al-nasr، مشاهدة مباراة النصر اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، وفي موازاة انطلاق مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، شهد السبت عدة مفاجئات من بينها خروج فريق الاتحاد، أحد أبرز المرشحين لحصد البطولة العربية للأندية 2023. كما حقق فريق الشرطة العراقي انتصارًا كبيرًا على نظيره فريق السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين، ما زاد حماس مشجعي كرة القدم حول البطولة.

ويزداد الحماس أكثر فأكثر لعشاق الساحرة المستديرة حول مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، ستكون هذه المباراة مثيرة ومحمومة حيث يتنافس الفريقان على التأهل للدور المقبل من البطولة.

وبالتزامن مع هذه الإثارة، يقدم موقع بوابة الفجر آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم. سيتمكن المتابعون من الحصول على موعد مباراة النصر السعودي ضد الرجاء المغربي اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بالإضافة إلى معرفة القنوات الناقلة لهذا اللقاء المهم. كما سيتمكنون من التعرف على التشكيل المتوقع الذي سيختاره مدربا الفريقين لهذه المواجهة المرتقبة.

باتت المنافسة شديدة بين الفرق المشاركة في البطولة، وتبقى المتابعة والتشجيع من جانب الجماهير جوهرًا أساسيًا لزيادة حماس هذه المنافسات الرياضية المثيرة.

موعد مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي اليوم في البطولة العربية 2023

تجري مساء اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وفريق الرجاء الرياضي المغربي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة العربية 2023. سيحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية هذا اللقاء المثير والمهم في إطار البطولة.

تأتي هذه المباراة محمومة وحاسمة، حيث يسعى الفريقان للتأهل إلى الدور نصف النهائي والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة العربية للأندية 2023. ستكون هذه المواجهة فرصة حقيقية للفرق لتحقيق تحسين أدائها وإظهار مستواها القوي أمام جماهيرها وجمهور كرة القدم.

بفارغ الصبر والحماس، ينتظر عشاق كرة القدم هذه المواجهة الحاسمة ويأملون في مشاهدة أداء رائع ومثير من الفريقين. ستكون الجماهير على موعد مع أحداث مشوقة وهدف يسعى كل فريق لتحقيقه، وذلك في مباراة النصر ضد الرجاء اليوم في البطولة العربية للأندية 2023.

ويأتي موعد مباراة النصر والرجاء اليوم في البطولة العربية 2023، لتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجح فريق النصر السعودي في الصعود إلى دور ربع النهائي من البطولة العربية، بعد تفوقه على فريق الزمالك واحتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة. بالمقابل، تصدر فريق الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بنجاح، حيث حقق الفوز في جميع مباريات مرحلة المجموعات. هذا يعني أن مواجهة النصر والرجاء اليوم قد تكون من العيار الثقيل، حيث يتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومحتدمة بين الفريقين في دور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء اليوم في البطولة العربية 2023

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء اليوم

بخصوص البث المباشر لمباراة النصر السعودي ضد الرجاء المغربي اليوم في بطولة العربية 2023، تم التأكيد أن قناة الرياضية السعودية SSC هي الحاصلة بشكل رسمي على حق نقل جميع مباريات هذه البطولة للجماهير داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، لكن يجب على المشاهدين أولًا الاشتراك في أحد باقات القناة المدفوعة المتاحة، ثم ضبط تردد قناة SSC 1 لكي يتمكنوا من متابعة المباراة المرتقبة بين النصر والرجاء، سيكون بإمكان الجماهير التمتع بمشاهدة المواجهة القوية بين الفريقين والتشجيع لفريقهم المفضل أثناء مباراة دور ربع النهائي في بطولة العربية 2023.

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

تشكيل النصر ضد الرجاء

يأتي تشكيل النصر السعودي المتوقع اليوم، لمواجهة فريق الرجاء المغربي في البطولة العربية 2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبد الله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: علي الحسين، عبد الله الخيبري، خالد الغنام، ساديو ماني.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي اليوم في البطولة العربية للأندية 2023

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

تشكيل الرجاء ضد النصر

ينتظر أن يكون تشكيل الرجاء المغربي، لمباراة النصر اليوم في البطولة العربية للأندية 2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد فخر.

خط الدفاع: عبد الله خفيفي، بو شيب عراسي، أسامة سوكحان، عبد الصمد بدوي.

خط الوسط: أحمادو كمارا، زكريا الوردي، يسري بوزوق، روجر أهولو، محمد المكازي.

خط الهجوم: أكسل ميي.