رسميًا صرف رواتب الضمان الاجتماعي مرة أخرى آخر الشهر الجاري لهذا السبب

قررت وزارة الموارد البشرية من جديد مُبشرة كل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أنها ستقوم بصرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور مرة ثانية في شهر أغسطس، وذلك لجميع المؤهلين دون استثناء، حيث هذا الراتب سينزل للمؤهلين آخر أغسطس على حسب سلم الرواتب، ولكن بعض المؤهلين ينزل لهم زيادة، فدعونا نوضح لكم من تلك الفئات التي ينزل لها زيادة ولماذا يُعاد صرف الراتب رغم أن الإيداع تم بشكل رسمي في بداية شهر أغسطس، فتابعونا لنُبرز لكم تفاصيل الأمر.

رواتب الضمان الاجتماعي المطور

سيُعاد من جديد لجميع المستفيدين صرف الراتب بنهاية شهر أغسطس رغم أن الوزارة صرفت الراتب في موعده الرسمي أول أغسطس، ولكن هذه المرة لن يكون راتب أغسطس، وإنما راتب شهر سبتمبر والذي سيتم تبكيره يومًا لينزل باليوم الأخير من شهر أغسطس هذا الشهر، حيث سيتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر للمؤهلين في الموعد التالي:

الخميس الموافق بالهجري يوم 14 لشهر صفر من العام الجديد 1445.

الموافق بالميلادي يوم الحادي والثلاثين لشهر أغسطس من العام الجاري 2023.

علمًا أن عملية الإيداع ستكون من أول يوم الخميس وعلى مدار اليوم إلى أن يصل الراتب إلى كل المؤهلين.

جدول رواتب الضمان الاجتماعي المطور

سوف يتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور سبتمبر حسب سلم معاشات الضمان الاجتماعي المطور، والمدون به ما يحصل عليه المستفيد من الدعم، بالإضافة إلى دعم الغذاء والكهرباء، حيث يبدأ السلم من مبلغ 1100 ريال وإلى 5000 آلاف ريال على حسب عدد الأفراد في الأسرة، ويأتي السلم على النحو التالي:

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

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الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يمكن للمواطنين والمواطنات مستفيدي برنامج دعم الضمان الاجتماعي قبل نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور سبتمبر، الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بهم بعد إعلانها يوم السابع والعشرين من الشهر عبر اتباع الخطوات التالية:

يتوجه المستفيد من الدعم إلى موقع منصة الضمان الاجتماعي المطور الموجودة على شبكة الإنترنت.

يسجل دخول على المنصة مستخدمًا بيانات حسابه.

يضغط على قائمة دراسة الأهلية، ومن ثم يتضح له هل هو مؤهل أم غير مؤهل.

زيادة الضمان الاجتماعي المطور للبعض

وضحنا لكم أن رواتب الضمان الاجتماعي المطور سيُعاد تقديمها بآخر الشهر بزيادة للبعض، حيث المبلغ الإضافي هو “الزي المدرسي والحقيبة المدرسية" حيث هذا المبلغ للأسر المستفيدة من الضمان ولديهم أولاد في التعليم عمرهم ما بين 6 إلى 18 عام.