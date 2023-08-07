ما حقيقة زيادة دعم الضمان الاجتماعي للمؤهلين أسوة بحساب المواطن؟

يتساءل الكثيرون عن حقيقة زيادة دعم الضمان الاجتماعي، وذلك أسوة بدعم حساب المواطن، حيث زاد راتب حساب المواطن للمؤهلين والمكتملة طلباتهم من عام وأكثر، وعلى أكثر من مرة ولكن معاش الضمان الاجتماعي المطور كما هو ثابت دون تغيير، وهذا ما أثار فضول المستفيدين من الدعم، فدعونا نوضح لكم هل يزيد الراتب أم لا تغيير في سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور، لذا تابعوا تقريرنا المُفصل حول حقيقة زيادة دعم الضمان الاجتماعي بعناية.

حقيقة زيادة دعم الضمان الاجتماعي

للأسف لا جديد في قيم دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث قيم الراتب كما هي دون أي تغيير، بل لا يوجد للأسف قرار جديد سواء ملكي أو وزاري ينص على إدراج راتب إضافي أو معاش للمستفيدين من الدعم كما حدث مع برنامج دعم حساب المواطن، ولكن سبق أن نوهت الوزارة أن بالفعل الراتب الضماني به زيادات منها ما يلي:

راتب الحقيبة المدرسية والزي المدرسي "لبعض المستفيدين".

دعمي الغذاء والكهرباء "للجميع".

سلم معاشات الضمان الاجتماعي المطور

جدول رواتب الضمان الاجتماعي المطور في عام 1445 كما هو لن يشمله أي زيادة، لا زيادة مستمرة أو زيادة مؤقتة، ويكون نصيب الفرد من الضمان المطور مبلغ 100 ريال سعودي لعائل الأسرة والمستفيد الرئيسي بها، بينما التابع مُقدر مبلغه بنحو 550 ريال سعودي، مع العلم أن زيادة عدد التابعين يرفع نصيب الأسرة من الدعم الذي ينزل لها، وعلى أي حال فإن سلم الرواتب المُعلن من قبل وزارة الموارد البشرية على النحو التالي:

سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1445

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر؟

مقرر أن معاش الضمان ينزل في بداية الشهر الميلادي إن لم يكن هذا اليوم إجازة رسمية، ولكن للأسف راتب سبتمبر المقبل مقرر أن ينزل بموعد غير موعده بعد أن صادف يوم الصرف يوم عُطلة، حيث تقرر التبكير لينزل دون إدراج زيادة دعم الضمان الاجتماعي على الراتب ليكون بالموعد التالي:

يوم الخميس يوافق يوم 14 من شهر صفر من عام 1445، حيث يوم 31 من شهر أغسطس الحالي.

هل يُصرف راتب الحقيبة مع الضمان هذا الشهر؟

وضحنا لكم حقيقة زيادة دعم الضمان الاجتماعي هذا الشهر، ولكن هُناك زيادة من البرنامج للبعض وهي راتب الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، حيث متوقع أن يشمل راتب الضمان المطور هذا الشهر زيادة بإدراج راتب الدعم "الحقيبة" إلى الراتب الأساسي لبعض المستفيدين من الضمان