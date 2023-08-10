الإعلامي محمد شردي يقدم أكبر برنامج زراعي متخصص في النباتات وزهور الزينة بعنوان sherdy garden

لأول مرة على المنصات الرقمية

في تجربة فريدة من نوعها يستعد الإعلامي محمد شردي لإطلاق أكبر برنامج زراعي متخصص في مجال النباتات وزهور الزينة، يتم عرضه لأول مرة على المنصات الرقمية، تحت اسم: "sherdy garden” شردي جاردن.

البرنامج يذاع أسبوعيا كل يوم اثنين على تلفزيون اليوم السابع، في حلقات تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 15 دقيقة، يعرض خلالها شردي مجموعة من المعلومات التي لم تعرض من قبل عن نباتات وزهور الزينة، بالإضافة لمجموعة من النباتات النادرة التي لم يعرفها المصريون من قبل، وذلك في شكل كبسولات معلوماتية شيقة يتم عرضها في إطار ترفيهي جاذب يلبي اهتمامات المتابعين ويناسب طبيعة جمهور المواقع الرقمية، سعيًا لجذب فئات جماهيرية جديدة تدعم انتشار الثقافة الزراعية بين المواطنين، كما يجيب شردي أيضا خلال الحلقات عن أسئلة الجمهور، ويوضح كيفية الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة بالمنازل في الزراعة.

ومن جانبه، قال "شردي"، أن زراعة النباتات والزهور تعد إحدى الهوايات الأصيلة لديه منذ عمر طويل، ومع الوقت تحولت إلى شكل احترافي، تمثل في قيامه بإلقاء العديد من المحاضرات في المجالات الزراعية بالتعاون مع العديد من الجهات، كأحد الخبراء في هذا المجال.

وأضاف: إن هذا الأمر شجع الإدارة التحريرية بمؤسسة "اليوم السابع" على إقناعه بضرورة إطلاق برنامج يقدم من خلاله خلاصة خبراته وتجاربه لكل المهتمين بزراعة النباتات والزهور سواء في المنزل أو خارجه.

البرنامج من إخراج شادي أبو الحسن، وإشراف عام علا الشافعي.