مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر يلاشوت يوتيوب

يلا شوت الاتحاد السعودي| مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الرائد مباشر،يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الاولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن لكرة القدم Ittihad VS Raed Live Stream مباراة هامه تجمع بين الاتحاد والرائد، مساء اليوم الإثنين 14 أغسطس، لحساب فعاليات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر يلاشوت يوتيوب

يبحث الاتحاد بطل دوري روشن السعودي عن بداية مثالية ومميزة اليوم في الدوري، بمستهل مشواره من أجل الدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر يلاشوت يوتيوب

بدء مباريات دوري روشن السعودية لعام 2023 الجولة الأولى يوم الجمعة بين فريق الأهلي السعودي والحزم الذي انتهى بفوز الأهلي بـ ثلاث أهداف مقابل هدف، ومن المقرر أن يواجه فريق الرائد والاتحاد في الجولة الأولى اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023 م على ملعب الملك عبد الله ببريدة، وقد أعلن نادي الرائد عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الرائد والاتحاد وذلك عبر البوابة الإلكترونية للنادي، وسوف تكون المباراة الأولى لكلا من الفريقين في الدوري السعودي لذلك سيحرص كلا منهم على الفور بالمباراة لكي يبدأ الدوري بداية جيدة.

وأنهى فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الرائد، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث فريق الاتحاد عن الفوز في هذه المواجهة، حتى يحافظ على لقب الدوري السعودي المتُوج به الموسم الماضي.

وحصد اتحاد جدة لقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي 2023-2024، بعدما تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 72 نقطة.

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي 2023-2024

وينقل اللقاء عبر الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الشرق الاوسط قناة SSC السعودية، (SSC1 HD)، ويتولى مهمة التعليق عليها كلًا من حماد العنزي على القناة الصوتية الاولى، وعبدالله الغامدي على القناة الصوتية الثانية.

كما يذاع اللقاء على أكثر من قناة حول العالم منها (DAZN 1 UK HD – ST Sports Life – FOX Sport USA – Canal+ Sport 5 Afrique).

وانطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي يوم 11 أغسطس الجاري والذي شهد فوز اهلي جدة على الحزم بثلاثية النجم البرازيلي (روبرتو فيرمينو)، ثم لُعبت مبارتين في اليوم التالي حيث فاز الطائي على ضمك (1-صفر)، وفاز الفيحاء على الخليج (3-1)، ولُعب أمس الاحد مبارتين حيث فاز الرياض على الوحدة (1-صفر)، وتعادل الفتح مع التعاون (1-1).

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر اليوم 14-8-2023 قمة استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

وكان الاتحاد قد حضر للموسم الجديد بشكل قوي كونه خاض البطولة العربية وقدم أداء جيد ولكن خرج من ربع النهائي على يد الهلال، واستفاد من مشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق ومن أبرزهم: كريم بنزيما، نجولي كانتي، جوتا، بالإضافة لفابينو إلى قد يشارك اليوم في أول مباراة له.

وأنهى العميد استعداداته للمباراة بشكل قوي وجهد كبير، حيث يأمل حامل اللقب القتال بشراسة اليوم لتحقيق الفوز وخطف أول النقاط الكاملة لمواصلة الدفاع عن لقبه للمسوم الثاني تواليًا.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الرائد

سيدفع المدرب نونو سانتو بجميع نجومه في مباراة الاتحاد والرائد، وعلى رأسهم بلا شك كريم بنزيما وكانتي، وقد يكون اللقاء الأول للوافد الجديد فابينيو.

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد: 4-2-3-1

مارسيلو غروهي زكريا هوساوي - أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي فابينيو - نغولو كانتي جوتا - رومارينيو - صالح العمري كريم بنزيما

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

لعب الاتحاد والرائد 30 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح العميد في الفوز بـ 18 مباراة وخسر 4 وتعادل 8.