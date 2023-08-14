موانئ السعودية تضيف خدمة جديدة لربط جدة بـ17 ميناء عالميا بينها دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم إضافة شركة "HMM" أكبر مشغل للخطوط الملاحية المنتظمة في كوريا الجنوبية خدمة الشحن الملاحية الجديدة "FIM"، والتي تربط ميناء جدة الإسلامي، بموانئ الشرق الأقصى والهند والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، بما يعكس ما يتمتع به الميناء من كفاءة الخدمات اللوجستية والتشغيلية.

وتعزز الخدمة الجديدة من قدرة ميناء جدة الإسلامي على جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقًا لأعلى معايير الجودة النوعية، وسرعة الأداء، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030، للإسهام في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، إضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا بداية من الأسبوع الأول في سبتمبر 2023م بطاقة استيعابية تبلغ 10،000 حاوية قياسية، وبعدد 12 سفينة تربط ميناء جدة الإسلامي بـ 17 ميناء عالمي، تشمل: ( بوسان وكوانج يانج بكوريا الجنوبية، ويانغشان ونينغبو تشوشان وشيكو وخليج دا تشان في الصين، وبورت كلانج الماليزي وسنغافورة، وكاتوبالي ونافا شيفا وموندرا بالهند، وكراتشي الباكستاني، ودمياط في مصر، وبيريوس باليونان، وجنوة الإيطالي، وفالنسيا وبرشلونة في إسبانيا).

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء جدة الإسلامي، وتزيد من قوة الربط بين المملكة والموانئ العالمية، وكذلك من تعزيز تنافسية خدمات الميناء وتطوير عملياته المختلفة.

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