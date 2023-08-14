يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتفاق والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الاتفاق ضد النصر تويتر {يلا شوت}.. يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتفاق والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت، يبحث الآن عشاق كرة القدم العربية عن رابط البث المباشر لمباراة النصر السعودي ضد فريق الاتفاق، في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب ملعب محمد بن فهد، ويمكن للجماهير العربية متابعة المباراة عبر هذا الرابط لمتابعة المباراة مجانا دون تشفير.

بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الاتفاق

النصر السعودي



تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مباراة فريقي النصر ضد الاتفاق في انطلاق مباريات الفريقين في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك في المباراة التي تقام على ستاد محمد بن فهد، ويغيب اليوم عن فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي غاب عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الاتفاق في الدوري اليوم.

بث مباشر.. تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

ويخوض البرتغال لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر مواجهة اليوم أمام الاتفاق في انطلاق مباريات العالمي في الدوري السعودي بعد التتويج أول أمس بالقب البطولة العربية على حساب الهلال السعودي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشال، محمد الفتيل، عبدالعزيز، غيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري، عبدالمجيد، على الحسن.

خط الهجوم: عبدالرحمن الغريب، مختار علي، ساديو ماني.

بث مباشر.. تشكيل الاتفاق لمواجهة النصر في الدوري السعودي

النصر السعودي

وعلى الجانب الآخر جاءت تشكيل فريق الاتفاق في مواجهة العالمي اليوم في افتتاح مباريات الفريق في الدوري السعودي هذا العام كالتالي:

في حراسة المرمى: باولو فيكتور

في خط الدفاع: سنوسي هوساوي، مارسيل تيسراند، جاك هيندري، عبدالله خطيب.

في خط الوسط: على هزازي، هندرسون، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: أحمد الغامدي، موسى ديمبيلي، روبن كوايسون

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتفاق | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي في مواجهة الاتفاق

وأعلنت قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذاعة مباراة فريقي النصر ضد الاتفاق اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري "روشن" السعودي، والتي تقام على ملعب محمد بن فهد، وأعلنت قنوات SSC السعودية إسناد مهمة التعليق على وصف أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي مشاري القرني.