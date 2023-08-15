السكة الحديد يفوز على زد إف سي ودياً

السكة الحديد يفوز على زد إف سي وديًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمي الفوز على نظيره فريق زد إف سي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين بالإسكندرية ضمن معسكر الفريقين استعداد لانطلاق الموسم الجديد.


سجل هدف المباراة محمود كلشط في الدقيقة 35 من الشوط الأول.


وكان فريق السكة الحديد حقق الفوز قبل انطلاق المعسكر على فريق الهلال الليبي بثلاثية مقابل هدف وعلى فريق اورانج بهدفين مقابل هدف

وتعاقد  مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين  مع 9 صفقات 
وهم مؤمن جابر حارس مرمى الترسانة ومع ثلاثى زد إف سي  محمد عصام ومحمد اشرف ومحمد عادل جمعه ومع ثنائي بورتو السويس محمد جمال ويوسف رحومه  حارس المرمى ووعمرو رضا لاعب اسوان والشارقة الاماراتى وعمر رجب لاعب الاهلي ومحمد جمال الكارتة لاعب وادى دجلة.


 

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