رابط - إعلان نتائج "التوجيهي" في الأردن لسنة 2023 الأربعاء

وذكرت الوزارة أنه يمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم بدءًا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء على الرابط الإلكتروني ( www.tawjihi.jo ).

هذا ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مؤتمرا صحفيا الساعة 6 من مساء الأربعاء، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 / الامتحان العام، في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، 189410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

وأثارت امتحانات الجدل وفق طلبة وخبراء بصعوبتها، على حد وصفهم.

الأمن يتوعد مطلقي العيارات النارية

وأعلنت مديرية الأمن العام، اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل أو المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه سيتم إطلاق طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة تزامنا مع نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقًا من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.

النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي العيارات النارية

وأصدر رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات أوامره بملاحقة مطلقي العيارات النارية دون داع احتفالا بنتائج الثانوية العامة الأربعاء.

وقال الذيابات إن النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب الناس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته للنواب العامين في المملكة بتوجيه المدعين العاميين بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة، بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، فقد

وشدد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص وإطلاق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.

تُعلن وزير التربية والتعليم، نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي الحالي، مساء الأربعاء.