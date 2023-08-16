رابط النتائج للحصول على نتائج التوجيهي الأردن 1445

توجيهي الأردن Tawjihi Jordan الآن تم تفعيل رابط النتائج للحصول على نتائج التوجيهي الأردن 1445 توجيهي dot jo،بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي لعام 2023، والتي سيتم الكشف عنها بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا يوم الأربعاء القادم، الموافق السادس عشر من أغسطس الجاري، يبدو أن الطلاب مترقبون بفارغ الصبر ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة. وقد قام الدكتور محمد خير أبو قديس بإطلاق رسالة تهدئة للطلاب، مؤكدًا أن نتائج هذا العام تشهد تحسنًا ملحوظًا عن الأعوام السابقة.

وفيما يتعلق بامتحان الكيمياء، كشفت الوزارة أن هناك 691 طالبًا قد حصلوا على الدرجة الكاملة في هذه المادة، وقد وصلت نسبة النجاح في هذا الامتحان إلى نحو 77.9%. يجدر بالذكر أن هذه المرحلة تعتبر من المراحل الحاسمة التي تحدد مسار الطلاب سواء في المجال المهني أو التعليمي.

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توجيهي dot jo، وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أوضحت في خبر عاجل لها منذ أيام قليلة، أنم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في الأردن “توجيهي” ستكون اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر آب/ أغسطس الحالي، وسيتم نشر النتيجة عبر موقع الوزارة الرسمي عبر الإنترنت، حيث ستكون النتائج متاحه أمام الجميع وسيتمكنون من الحصول عليها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة الأردنية.

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تزامنا مع اقتراب الاعلان عن نتائج الثانوية الاردنية أكد وزير التعليم الأردني على موعد رفع النتائج على موقع الوزارة، وقال ان الوزارة أتاحت الكشف النتائج إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، ونوه وزير التربية الأردني أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل التوجيهي الأردني خلال مؤتمر صحفي يذاع على القنوات الفضائية، وقم أعلن سيادته عن المجهود الكبير الذي قامت به الوزارة منذ بداية العام الجاري، وأضاف إلى أن الطالب يمكنه الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الأردن من خلال زيارة موقع وزارة التعليم الأردني، يمكنكم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية .

. اختيار أيقونة نتائج التوجيهي 2023 الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس.

اختيار زر البحث والانتظار قليلًا حتى تظهر تفاصيل النتيجة.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023

إن الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023 يتم عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أنه في الساعات الأخيرة كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الأردنية محمد كنانة عن تفاصيل موعد ظهور هذه النتائج معلنا عن المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة غدا من أجل الإفصاح عن كل ما يتعلق بتلك النتيجة، حيث أنها قد أكدت تصحيح امتحانات الطلاب قد انتهى في الأيام الماضية بجميع المحافظات، وأن الطلاب بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر الرابط الرسمي عن طريق إدخال أرقام الجلوس الخاصة بهم، مشيرة إلى أن نسب النجاح بين الطلاب مرتفعة هذا العام.