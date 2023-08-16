توجيهي dot jo .. وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات www tawjihi jo 2023 رابط نتائج توجيهي 1445

توجيهي dot jo.. وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات www tawjihi jo 2023 رابط نتائج توجيهي 1445

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توجيهي dot jo.. وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات

توجيهي dot jo.. وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات www tawjihi jo 2023 رابط نتائج توجيهي 1445،شهدت هذه الفترة زيادة في عمليات البحث من قِبَل طلاب الثانوية العامة في الأردن، حيث يقترب موعد الإعلان الرسمي الذي أعلنته وزارة التعليم الأردنية للكشف نتائج الثانوية العامة. قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها أنهت عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المراكز التابعة للدولة. تم التأكيد من قِبَل وزير التعليم الأردني على متابعته المستمرة لعمليات التصحيح ومراقبة الدرجات للتحقق من صحتها وتوفير الفرصة الكاملة لكل طالب للحصول على درجاته الصحيحة.

توجيهي dot jo.. وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات www tawjihi jo 2023 رابط نتائج توجيهي 1445

يشغل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالوقت الحالي ما سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر الذي سينعقد في في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات بحضور معالي وزير التربية والتعليم ونخبة كبيرة من المسؤولين بالوزارة والأساتذة والعديد من أولياء الأمور والطلاب بما في ذلك الصحفيين والإعلاميين لنقل الحدث أول بأول.

توجيهي dot jo ونشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية بيانًا هامًا عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت جاء مضمونة “تعقد وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء الموافق 16/ 8 / 2023 في تمام الساعة السادسة من مساء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات”.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردن 2023

أشاد وزير التعليم الأردني أنه على جميع طلاب الثانوية العامة الأردنية

للحصول على نتيجة التوجييهي (اضغط هنا) للتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

للحصول على نتيجة التوجييهي (اضغط هنا) للتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

الدخول إلى موقع وزارة التعليم الأردنية، للاستعلام عن النتائج.
اولا قم بالضغط على نتائج التوجيهي الاردني.
قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب.
ثم اضغط على عرض النتيجة.
تظهر النتيجة مباشرة فور الاستعلام في حالة رفعها على الموقع.
يمكن الاستعانة بالنتيجة كمستند للإفادة فقط، وليس مستند رسمي.

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