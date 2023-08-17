حاليا العدد الجديد بالأسواق..

عاجل.. اقرأ في عدد "الفجر" الخميس: قضية فساد كبرى في وزارة العدل

أخبار مصر
عدد جريدة الفجر
عدد جريدة الفجر

حمل العدد الأسبوعي الجديد من جريدة الفجر، الصادر ليوم الخميس، العديد من الموضوعات المهمة والقوية، والتي تناولت قضايا تمس الوطن والمواطنين، أبرزها تحقيق الكسب غير المشروع في إهدار 280 مليون جنيه على خزينة الدولة في قضية فساد كبرى بوزارة العدل.

ونستعرض عناوين العدد الجديد في السطور التالية:

- عادل حمودة يكتب: 15 سنة على رحيل محمود درويش 

هو وهيكل وأنا في حوار عناق الشعر والنثر 

- منال لاشين تكتب: الشعاء المسموم في الساحل الشمالي 

- قضية فساد وزارة العدل.. الكسب غير المشروع يحقق في إهدار 280 مليون جنيه على خزينة الدولة 

- قيادات يسارية تطالب خالد علي بالترشح لانتخابات الرئاسة 

- النائب إيهاب منصور: الحكومة استولت على 5 مليارات جنيه من حقوق البسطاء 

- تجربة الـ online من 5 وزارات.. فشل “العمل عن بعد” والأحد تحول لإجازة

- وزير الأوقاف أعصابه خفيفة.. خوفه من التغيير الوزاري دفعه لكتابة منشور بلغة مجهولة.. ويتابع صفحة خاصة بالتدليك والمساج 

عدد جريدة الفجر عادل حمودة أخبار مصر وزارة العدل الفجر وزير الأوقاف
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة Inter Miami vs Nashville: كورة لايف الآن مشاهدة انتر ميامي وناشفيل اليوم في نهائي الدوري الأمريكي [شاهد ميسي]

بث مباشر مباراة إنتر ميامي تويتر ( 0 - 0 ): يلا كورة لايف مشاهدة مباراة انتر ميامي وناشفيل بث مباشر اليوم يلا شوت

أهداف مباراة الهلال والفيحاء اليوم 19-08-2023 في الدوري السعودي [ حفل نيمار ]

أهداف مباراة الاتحاد والطائي اليوم 19/08/2023 في الدوري السعودي (صيام بنزيما)

عاجل..مصر تجذب استثمارات بقيمة 66 مليار دولار خلال 10 سنوات

نسر جديد.. موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل.. ضربة لـ كولر

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز التعاون على النصر بثنائية