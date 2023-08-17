عاجل.. اقرأ في عدد "الفجر" الخميس: قضية فساد كبرى في وزارة العدل

حاليا العدد الجديد بالأسواق..

حمل العدد الأسبوعي الجديد من جريدة الفجر، الصادر ليوم الخميس، العديد من الموضوعات المهمة والقوية، والتي تناولت قضايا تمس الوطن والمواطنين، أبرزها تحقيق الكسب غير المشروع في إهدار 280 مليون جنيه على خزينة الدولة في قضية فساد كبرى بوزارة العدل.

ونستعرض عناوين العدد الجديد في السطور التالية:

- عادل حمودة يكتب: 15 سنة على رحيل محمود درويش

هو وهيكل وأنا في حوار عناق الشعر والنثر

- منال لاشين تكتب: الشعاء المسموم في الساحل الشمالي

- قضية فساد وزارة العدل.. الكسب غير المشروع يحقق في إهدار 280 مليون جنيه على خزينة الدولة

- قيادات يسارية تطالب خالد علي بالترشح لانتخابات الرئاسة

- النائب إيهاب منصور: الحكومة استولت على 5 مليارات جنيه من حقوق البسطاء

- تجربة الـ online من 5 وزارات.. فشل “العمل عن بعد” والأحد تحول لإجازة

- وزير الأوقاف أعصابه خفيفة.. خوفه من التغيير الوزاري دفعه لكتابة منشور بلغة مجهولة.. ويتابع صفحة خاصة بالتدليك والمساج