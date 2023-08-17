قبل الانتخابات.. رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت يعين حكومة تصريف أعمال

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بوابة الفجر

كشفت وزارة الإعلام الباكستانية، اليوم الخميس، عن اختيار رئيس الحكومة الانتقالية أنوار الحق كاكر، 16 وزيرًا و3 مستشارين لتشكيل مجلس وزرائه.
وذكرت الوزارة، أن أعضاء الحكومة الجديدة قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي مساء اليوم، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن الحقائب الوزارية للوزراء الجدد في وقت لاحق.
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء أنوار الحق كاكر، أن حكومته الانتقالية ستبذل قصارى جهدها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد وفقًا للدستور الوطني.

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