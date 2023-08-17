الصليب الأحمر يحذر من وقف تمويل 25 مستشفى في أفغانستان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن ديوجو ألكانتارا متحدث باسم الصليب الأحمر في أفغانستان، أن اللجنة الدولية ستنهي على الأرجح الإدارة المالية إلى نحو 25 مستشفى في أفغانستان في نهاية أغسطس الجاري.

وأفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر، بأن من المتوقع وصول برنامج للمستشفيات إلى نهايته تدريجيا، مبدئيا بنهاية أغسطس، ولكنه أشار إلى أن اللجنة مستمرة في التواصل مع وزارات الحكومة والجهات المانحة والمنظمات للتوصل لآليات بديلة ومستدامة لدعم قطاع المستشفيات.

وأكد بأن "اللجنة ليس لديها تفويض ولا موارد لمواصلة التشغيل الكامل لقطاع الرعاية الصحة العام على المدى الطويل".

وكانت اللجنة قالت في نيسان أبريل الماضي إن مجلس إدارتها أقر خفض نفقات بقيمة 430 مليون فرنك سويسري (475.30 مليون دولار) خلال 2023 وأوائل 2024 وتقليص العمليات في بعض المواقع مع توقع انخفاض ميزانيات المساعدات الإنسانية.

وأكد ألكانتارا "الصعوبات المالية التي تواجهها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزايدت وبشفافية تامة مع سلطات (طالبان) ستعود المسؤوليات الكاملة للخدمات الطبية إلى وزارة الصحة العامة".

ويأتي إنهاء البرنامج في وقت تتزايد فيه المخاوف من تبعات خفض المساعدات الإنسانية لأفغانستان بعد عامين من سيطرة حركة طالبان على السلطة، ووقف أغلب أشكال المساعدة الدولية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني.

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