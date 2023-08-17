نتيجة مباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

حقق اهلي جدة الفوز على حساب نادي الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

نتيجة مباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

الهدف الثالث عن طريق اللاعب سميحان النابت في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

هدف للخليج في الدقيقة 59 برأسية من منصور حمزي على يسار الحارس ادواردو ميندي.

بداية الشوط الثاني ، عرضية من الخبراني تتحول لركنية لنادي الخليج روجر ايبانيز كاد أن يسجل هدف في مرماه لولا يقظة ميندي.عرضية من محرز ورأسية من ايبانيز تمر على يسار مرمى الخليج.

جووووووووووووووووووول اهلاوي ثاني عن طريق الجزائري رياض محرز الذي استغل عرضية حولها على الطائر بالقدم اليمنى على يسار حارس الخليج في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

هدف أهلاوي أول في الدقيقة 8 بتمريرة رائعة من الظهير الأيسر المقدوني أليوسكي وهدف للمدافع الجديد البرازيلي روجر ايبانيز الذي سجل بالقدم اليمنى في مرمى الخليج.

غاب المهاجم المصري، محمد شريف، عن قائمة فريقه الخليج، فى مواجهة ضيفه فريق أهلى جدة، المقرر لها فى تمام الساعة التاسعة من مساء الخميس، علي استاد "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

تعتبر هذه المباراة بين الأهلي والخليج من المواجهات الحاسمة في المسابقة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك لتحسين ترتيبهم في جدول المسابقة والاقتراب أكثر من المنافسة على لقب بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الجولة الثانية AL Ahli vs AL Khaleej اليوم، بث مباشر مباراة الخليج ضد الأهلي السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت، ستنطلق بث مباشر لمباراة أهلي جدة ضد الخليج في الجولة الثانية من دوري السعودي للمحترفين بعد وقت قصير، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء اهتمامًا كبيرًا من الجماهير.

يأمل فريق أهلي جدة بقيادة المدير الفني ماتياس يايسله في استمرار الانطلاقة القوية التي بدأها بالفوز في الجولة الأولى على حساب الحزم بثلاثة أهداف. يسعى الفريق لبناء على هذا الانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة.

من جهة أخرى، تعرض فريق الخليج لهزيمة صعبة في المباراة السابقة أمام الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. قدم الفريق أداءًا خططيًا ضعيفًا ولم يتمكن من تشكيل خطورة هجومية بارزة. يسعى الخليج للتعافي من تلك الهزيمة وتحسين أداءه في المباراة الحالية.

ما هو موعد مباراة أهلي جدة والخليج ؟

اليوم الخميس عند التاسعة مساء بتوقيت المملكة ومصر سيكون موعد مباراة أهلي جدة والخليج في ثاني جولات دوري روشن للمحترفين.

المواجهة المنتظرة تقام على استاد الأمير محمد بن فهد في منطقة الدمام بحضور جماهيري كبير وكامل.

مشاهدة مباراة الأهلي والخليج

سيتمكن المشجعون من مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي للمحترفين عبر التلفزيون والبث الإلكتروني.

ستكون قناة SSC Sport 1 هي الناقل الحصري للمباراة التلفزيونيًا اليوم، حيث ستقدم تغطية شاملة للمباراة بما في ذلك فقرات فنية متنوعة واستوديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية السابقين.

سيقوم المذيع مشاري القرني بالتعليق على المواجهة، وستتمتع القناة بصوت واحد للتعليق الصوتي خلال المباراة.

بالإضافة إلى التلفزيون، يمكن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر البث الإلكتروني، حيث قد تتوفر خيارات بث مباشر على منصات البث المختلفة ومواقع الإنترنت المعتمدة.

بشكل عام، ستكون هناك عدة طرق لمشاهدة المباراة والاستمتاع بالأداء الرياضي للفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

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الاهلي والخليج اون لاين بث مباشر

ستتمكن من مشاهدة مباراة الأهلي والخليج مباشرة عبر منصة شاهد الإلكترونية التي توفر خدمة النقل التلفزيوني بجودة عالية ودون انقطاع. كما يمكنك الاطلاع على تحديث النتيجة بشكل لحظي ومتابعة أهم الأحداث داخل الملعب وفي المدرجات عبر خدمة "المصري اليوم".

تشكيل الخليج ضد الأهلي

تشير التقارير إلى أن المدير الفني بيدرو إيمانويل سيقوم بتغيير عدة مراكز في تشكيلة فريق الخليج في مباراتهم أمام الأهلي، بالمقارنة مع المواجهة السابقة.

تهدف هذه التغييرات إلى تجنب الهزيمة المتتالية والحصول على نقطة على الأقل تعيد التوازن إلى فريق الخليج في دوري روشن.

يسعى الفريق في الموسم الحالي إلى تجنب المنافسة في المنطقة السفلى من الترتيب والبقاء ضمن الفرق الكبار.

وقد نجح النادي في ضم محمد شريف، مهاجم نادي الأهلي، بعقد يمتد لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

بهذه الصيغة، يمكن التعبير عن الأخبار المذكورة حول تغيير التشكيلة وأهداف الفريق وصفقة تعاقدهم مع محمد شريف.

تشكيل الأهلي ضد الخليج في الدوري السعودي