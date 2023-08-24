كوريا الجنوبية تثبت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا للمرة الخامسة على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ النمو نتيجة لاعتدال التضخم.



وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، وأن مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي أبقى سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام دون تغيير عند 3.5%.



وذكرت أن هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة بعد تجميد أسعارها في فبراير وأبريل ومايو ويوليو، وأن هذا جاء بعد رفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.



وأضافت أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يواجه احتمالات التباطؤ في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة في الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، والتراجع الممتد في الشحنات الخارجية وسط تخفيف الضغوط التضخمية.