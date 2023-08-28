نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. رابط الاستعلام من هنا بالخطوات

بوابة الحكومة المصرية.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023.. رابط الاستعلام من هنا بالخطوات،تتزايد التساؤلات حول توقيت إعلان نتائج تقليل الاغتراب للعام 2023، إذ تم إغلاق فترة تقديم طلبات الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية الذين يسعون لتقليل الاغتراب والالتحاق بكليات قريبة جغرافيًا لتسهيل التنقل اليومي إلى مقار الكليات.

بدأت مرحلة تقليل الاغتراب في 24 أغسطس واستمرت حتى يوم الاثنين 28 من نفس الشهر. وبعد مضي ثلاثة أيام من هذا التاريخ، ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب للطلاب في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك تزامنًا مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

توقف موقع التنسيق الإلكتروني عن استقبال طلبات الطلاب المتعلقة بتقليل الاغتراب وتحويلات بين الكليات المناظرة. وقد وضع المكتب شروطًا وضوابطًا لهذه العملية، وبالتالي، ينتظرون بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

تُعد كلمة "متى موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023؟" من بين أبرز العبارات التي يتم البحث عنها بشكل مكثف في هذه الفترة. يتساءل العديد من الطلاب حاليًا عن توقيت إعلان نتائج تقليل الاغتراب للعام 2023 من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا يأتي في ظل انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب ونتائج امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وبانتظار بدء تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة.

يعمل مكتب التنسيق حاليًا على إنهاء عملية تسجيل الرغبات في تحويلات تقليل الاغتراب، حيث يقوم بمراقبة وتوزيع الطلاب وفقًا لقواعد وشروط تقليل الاغتراب المحددة، استعدادًا للإعلان الرسمي عن النتائج.

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب للعام 2023 بعد مضي 72 ساعة من اليوم الحالي، أي أنها ستكون متاحة في أوائل شهر سبتمبر المُقبل.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

متاح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التحويلات فور اعتمادها رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني: ( على هذا الرابط ) حيث يدخل الطالب على الموقع ويختار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب، ثم يسجل الـ رقم الجلوس والرقم السري للطالب، ثم يضغط على (استعلام).. وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها.

تعكف الطلاب حاليًا على البحث عن رابط تقليل الاغتراب 2023، وذلك بالعلم أن فترة التقليل تمتد من يوم الخميس 24 أغسطس وستستمر حتى يوم الاثنين 28 أغسطس. تشمل هذه الفترة طلاب المرحلة الأولى والثانية في نظام تنسيق الثانوية العامة. من الجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ قريبًا ويجب ألا تقل نسبة الحصول على الدرجات عن 50%، ومن المتوقع أن يبدأ في نهاية الأسبوع المقبل.