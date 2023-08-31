محمد حماقي يطرح أغنية "إيه السعادة دي" بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعي



طرح منذ قليل الفنان محمد حماقي أحدث أعماله الغنائية "إيه السعادة دي" بالتعاون مع عزيز الشافعي وتامر حسين، وهي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد.



حماقي يطرح أغنية إيه السعادة دي

وشارك الفنان محمد حماقي جمهور ومحبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو من أغنيته الجديدة إيه السعادة، وكتب معلقًا: "إيه السعادة دي، أنت بالنسبالي حبي الأبدي أنت ساكن جوه قلبي أنا وحدي أنت غالي عندي".

وأشار حماقي إلى أن الأغنية طرحت عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب وكل منصات الموسيقى.



أغنية إيه السعادة دي

تعد أغنية إيه السعادة دي الأغنية السادسة من ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد، تأليف تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

وكان حماقي، قد طرح مؤخرًا أغنية دلعنا كتير، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد حماقي، توزيع تميم.



ألبوم محمد حماقي الجديد

وكان محمد حماقي قد حقق نجاحًا كبيرًا في صيف 2023، حيث طرح خلال الفترة الماضية 5 أغاني من ألبومه الجديد، الأولى أغنية "ليمون نعناع" من كلمات فلبينو أحمد وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، والأغنية الثانية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، والأغنية الثالثة "مش كفاية فراق" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي.

والرابعة "ده قلبي ده" من كلمات أمير طعيمة وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأحمد إبراهيم، والخامسة "دلعنا كتير" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد حماقي.