بث مباشر يلا شوت.. رابط مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين (0-0) محمد شريف أساسي

بث مباشر يلا شوت.. رابط مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين (0-0) محمد شريف أساسي، مباراة اليوم بين الشباب والخليج تعتبر واحدة من المواجهات الكبيرة في الدوري السعودي، وسيكون بإمكان الجماهير متابعة اللقاء مباشرة من خلال بث مباشر.

بث مباشر يلا شوت.. رابط مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين (0-0) محمد شريف أساسي

سيتم بث مباراة الشباب والخليج مباشرة اليوم السبت، في مواجهة صعبة للفريقين. سيتم إقامة المباراة في مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والخليج بالدوري السعودي

ويمكن مشاهدة مباراة الشباب والخليج – بث مباشر اليوم، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

مباراة الشباب والخليج والقنوات الناقلة

سيتاح للجماهير مشاهدة مباراة الشباب والخليج مباشرة اليوم في الدوري السعودي، عبر قناة SSC، وهي القناة الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي خلال الموسم الحالي. سيتم إقامة المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الخامسة من دوري السعودي للمحترفين.

الشباب السعودي

فريق الشباب يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك فقط نقطتين حتى الآن. بالمقابل، يجد فريق الخليج نفسه في المركز الخامس عشر ويملك نفس عدد النقاط.

من الجدير بالذكر أن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أعلن رحيل اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو إلى صفوف الشباب السعودي. وتستمر سوق الانتقالات الصيفية في السعودية حتى 20 سبتمبر الجاري، بينما تم إغلاق نوافذ الانتقالات في أوروبا يوم أمس الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

تقام مباراة الشباب والخليج اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر (2-9-2023)، وذلك على استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل الليوث بمدينة الرياض. أما عن توقيت المباراة فتشاهدونه من خلال الجدول التالي:

المنطقة الزمنية الساعة مكة المكرمة – القاهرة التاسعة مساءً الإمارات العربية المتحدة 10:00 Pm دول المغرب العربي السابعة مساء توقيت جرينتش 06:00 pm

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الخليج ضد الشباب بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الخليج ضد الشباب بث مباشر | من هنــــا

تشكيل الخليج المتوقع

حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: سعيد آل حمسل، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو.

الوسط: منصور حمزي، ايفو رودريجيز، فابيو مارتينز.

الهجوم: عبد الإله هوساوي، يونج جانج، محمد شريف.