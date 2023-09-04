سقوط أمطار.. "الأرصاد" تكشف مفاجأت في طقس اليوم الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مشيرةً إلى توافر فرص سقوط أمطار خفيفة المتفرقة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبحسب خبراء الأرصاد، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى في الظل 33 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 36 درجة مئوية. أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا 39 درجة مئوية.

وتقوع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة عى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أوضح الخبراء أنه متوقع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بسرعة 32 كم/ س تقريبًا على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ستكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.