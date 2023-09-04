اقتصاد كوريا الجنوبية يدخل مرحلة التعافي

قال تشو كيونغ-هو وزير المالية الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن اقتصاد بلاده بدأ دخول مرحلة التعافي على الرغم من بعض التقلبات الشهرية، مع استمرار ظهور علامات على تعافي الصادرات.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية عن وزير المالية تشو كيونغ-هو قوله خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد: "شهد اقتصاد كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة بعض التقلبات الشهرية، لكن بشكل عام بدأ دخول مسار الانتعاش".



وأوضح أن الصادرات إلى الصين في أغسطس وصلت إلى مستوى 10 مليارات دولار، كما وصلت صادرات الرقائق "أشباه الموصلات" إلى 8.6 مليارات دولار في أغسطس، متجاوزة المتوسط الشهري البالغ 6.9 مليارات دولار و7.5 مليارات دولار، في الربعين الأول والثاني على التوالي.



وأرجع تشو انخفاض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية على أساس شهري في يوليو إلى عوامل مؤقتة، مثل الظروف الجوية، متوقعا أن يتقلص تراجع الصادرات في شهر سبتمبر بشكل إضافي مع استمرار الفائض التجاري. وتحقيق نمو في الشحنات الخارجية خلال الربع الرابع.