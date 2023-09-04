اقتصاد كوريا الجنوبية يدخل مرحلة التعافي

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال تشو كيونغ-هو وزير المالية الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن اقتصاد بلاده بدأ دخول مرحلة التعافي على الرغم من بعض التقلبات الشهرية، مع استمرار ظهور علامات على تعافي الصادرات.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية عن وزير المالية تشو كيونغ-هو قوله خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد: "شهد اقتصاد كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة بعض التقلبات الشهرية، لكن بشكل عام بدأ دخول مسار الانتعاش".

وأوضح أن الصادرات إلى الصين في أغسطس وصلت إلى مستوى 10 مليارات دولار، كما وصلت صادرات الرقائق "أشباه الموصلات" إلى 8.6 مليارات دولار في أغسطس، متجاوزة المتوسط الشهري البالغ 6.9 مليارات دولار و7.5 مليارات دولار، في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وأرجع تشو انخفاض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية على أساس شهري في يوليو إلى عوامل مؤقتة، مثل الظروف الجوية، متوقعا أن يتقلص تراجع الصادرات في شهر سبتمبر بشكل إضافي مع استمرار الفائض التجاري. وتحقيق نمو في الشحنات الخارجية خلال الربع الرابع.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

نتيجتك أونلاين.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس (مباشر)

نتيجتك هــنـــا.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم فقط أو رقم الجلوس (مباشر الآن)

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. تنسيق الكليات المرحلة الثالثة "رابط مباشر" - نتيجة تقليل الاغتراب "لينك رسمي"

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 "رابط رسمي".. تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة - نتيجة تقليل الاغتراب (تفاصيل)

إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط وموعد الحصول عليها

نتيجتك الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس (ظهرت مباشر)

ظهرت الآن رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

أدخل رقم جلوسك.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني جميع الشعب (نتيجتك ظهرت روابط مباشرة)