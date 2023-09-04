الخطوط الجوية السعودية توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريس

وفرت الخطوط الجوية السعودية وظائف شاغرة لحملة البكالوريس، ومن بينها وظائف التخصصات (الإدارية والمالية والتقنية والقانونية والهندسية) وأخرى للعمل في جدة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.

الوظائف الشاغرة:



- مدقق حسابات:

1– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، المالية، الهندسة، القانون) أو أي تخصص ذي صلة.

2– لا يُشترط الخبرة السابقة، ويفضل خبرة في التدقيق.

3– يفضل الشهادات المهنية في التدقيق أو جزء منها مثل CIA، CFE.

4– إجادة اللغة الإنجليزية.

- مدقق تقنية المعلومات:

1– درجة البكالوريوس في (تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي صلة.

2– لا يُشترط الخبرة السابقة، ويفضل خبرة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

3– يفضل الشهادات المهنية في تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو جزء منها مثل CISA، CIA، CISM، CISSP.

4– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- أخصائي الخزينة:

1– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية).

2– خبرة سابقة في مجال العمل.

3– الشهادة المهنية مثل CFA/ACCL/CPA.

4– إجادة اللغة الإنجليزية



وفي وقت سابق أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس للرجال والنساء، لإضافة لبرنامج تدريب منتهي بالتوظيف، وذلك بمقر الشركة وفروعها في جدة، الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط - وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.

- الماجستير.



-المسميات الوظيفية:

1- أخصائي، السلامة والجودة.

(Specialist Safety & Quality )

2- أخصائي تطوير خدمات التسويق.

(Specialist، Marketing Services Development )

3- أخصائي السلامة والأمن والجودة.

(Specialist Safety، Security and Quality )

4- أخصائي مالي.

(Specialist Finance )

5- ممثل الخدمات المتميزة (برنامج تمهير).

(Premium Services Agent (Tamheer Program) )

6- مركز مراقبة الصيانة.

(Maintenance Control Center )

7- منسق تسليم المنتج.

(Coordinator Product Delivery )



- منسق العمليات الأرضية (وظيفتان).

(Coordinator Ground Operation )

9- منسق العمليات البرية.

(Coordinator Ground Operation )

10- طاقم الخدمة الجوية (للرجال).

(Cabin Attendant (Saudi Male) )

11- طاقم الخدمة الجوية (للنساء).

(Cabin Attendant (Saudi Female) )

12- برنامج فني صيانة الطائرات (تدريب منتهي بالتوظيف).

(Aircraft Maintenance Technician Program )

13- فني صيانة الطائرات.

(Aircraft Maintenance Technician )

14- أخصائي التدريب والتطوير.

(Specialist Training & Development )

15- صيانة الطائرات.

(Aircraft Maintenance )