دكتور مصطفى ثابت يعزي الإعلامي أحمد شوبير في وفاة خالته

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دكتور مصطفى ثابت
دكتور مصطفى ثابت

ينعى الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، وجميع العاملين بها، خالة الكابتن والإعلامي أحمد شوبير، داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ويتقدم "ثابت" وجميع العلملين في بوابة الفجر بخالص العزاء إلى الكابتن شوبير وأسرته، وأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أول الحضور إلى مسجد الشيخ إسماعيل الكنيسي، الاثنين الماضي 4 سبتمبر 2023 من أجل أداء صلاة الجنازة على خالته وتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وحرص عدد كبير من أهالي قرية شبرا النملة في مدينة طنطا، على تقديم واجب العزاء إلى أحمد شوبير في أثناء الاستعداد من أجل أداء صلاة الجنازة على جثمان خالته الراحلة.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، خالة الإعلامي أحمد شوبير مساء الأحد 3 سبتمبر 2023، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

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